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Malatya’da kardan kapanan 450 mahallenin yolu açıldı

İHA

Malatya'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 450 mahalle yolu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı.

Malatya’da kardan kapanan 450 mahallenin yolu açıldı

Malatya’da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 450 mahalle yolu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı.
Malatya’da kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sırasında ve sonrasında ekipler yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Şehir merkezinde yaya ve araç trafiğinin daha düzenli ilerleyebilmesi için çalışan karla mücadele ekipleri, caddeleri trafiğe kapatarak kar temizleme ve küreme çalışmaları yapıyorlar. Gece birçok yolda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapan karla mücadele ekipleri, ana arterlerde kaldırım temizliği, üst geçit temizliği, yol temizliği ve solüsyon çalışmaları da yaptı. Çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yerinde inceledi.
Kent genelinde kapanan 506 mahalle yolunun 450’sini ulaşıma açan ekipler, yol açma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyorlar. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 23 metreyi buluyor. Tipi ve fırtınanın yaşandığı bölgelerde çığ tehlikesine karşı önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, güvenli olmayan bölgelerde yolları ulaşıma kapatıyor. Açılan yolları kullanan vatandaşlara, ekipler zorunlu olmadıkça yüksek kesimlerdeki yolların kullanılmaması uyarılarında bulunuyor.
Birçok vakaya yine anında müdahale eden ekipler, Darende’nin Yeşiltaş Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Kartal’ın imdadına da zamanında yetişti. Arapgir’in Kayakesen Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 51 yaşındaki Zahide Gürbüz’e ulaşmak için de zamanla mücadele eden ekipler, tüm zorluklara rağmen hastaya ulaşmayı başardılar. Hekimhan’ın Molla İbrahim Mahallesi'nde yaşayan ve yüksek ateş teşhisiyle yardım isteyen 45 yaşındaki Mehmet Göçer'in de yardımına Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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