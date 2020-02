Orduzu’nun imarı Mayıs ayında tamamlanacak

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Orduzu Elmasuyu Mahallesi’nde imarın Mayıs ayında tamamlanacağı sözü verildi.

Battalgazi Belediyesi tarafından her hafta düzenli olarak organize edilen Mahalle Toplantılarının 14’üncüsü, Orduzu’da ki ElmasuyuMahallesi’nde düzenlendi. Düzenlenen toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, mahalle ile ilgili tespit edilen sorunların çözümü noktasında büyük çaba ve gayret sarf ettiklerini söyledi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Elmasuyu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Öncelikle seçimlerden önce ve sonra bizlerin her daim yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve vekillerimiz, sorunlarımızı dinlemek ve yapılacak çalışmalar hakkında istişare etmek için bugün bizleri ziyaret etti” şeklinde konuştu.

Elmasuyu mahallesinin sıkıntılarını bildiklerini ve çalışmalarını o yönde gerçekleştirdiklerini dile getiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Orduzu’lu vatandaşlarımız, 2002 seçimlerinden buyana yüzde 8590 oranında bizlerin AK parti davasının yanında oldunuz” ifadelerini kullandı.

Güder: “Hedefimiz 5’inci ayda imar sorununu bitirmek”

Orduzu’daki en büyük sorunun imar olduğunu ve bununla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapıldığını anımsatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Değerli arkadaşlar gerek belediye olarak gerek teşkilat olarak gerekse hükümet olarak bu bölgelerde neler yapabiliriz bunları zaten seçim öncesi sizlerle istişaremizi yapmıştık. Bu istişareler neticesinde seçim sonrası Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza başladık. Buraya geldiğimiz zaman bize ilk söylemiş olduğunuz sorun İmar sorunuydu. Göreve başlar başlamaz imar ile ilgili çalışmalarımızı yaptık ve Büyükşehir Belediyesi ile son aşamaya getirdik. İnşallah hedefimiz 5’inci ayda imar olaylarını bitirmek. Tabi imar derken bazen yanlış

anlaşılabiliyoruz. Tarımsal alanları imara açma imkanımız zaten yok. Ayrıca böyle bir niyetimizde zaten yok. Tarım ve Orman Bakanımızla görüşüp oradan da imzayı çıkarttıktan sonra 400 dönümlük bir alanı imara açacağız” dedi.

Güder, “Devlet tarımsal alanları belirlemiş. Orduzu bölgemizde diğer yerleşke alanları var. Yerleşke alanı olarak belirlenen yerlere imarını yenilemek ve buradaki insanların bundan sonra yapılaşmayı imara uygun bir şekilde yapmalarını sağlamak adına Orduzu bölgemizde 10 bin dönümün çalışmasını yaptık. Nasip olursa 6’ncı ayda inşallah burayı bitireceğiz. Tabi Orduzu derken Arslantepe vardı. Hakikaten böyle bir eseri Dünya Kültür mirasına kazandırma adına yapmış olduğu girişimden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Devlette devamlılık esastır. Arslantepe geçici listedeydi. Bizde kalıcı listeye alınması için atmamız gereken tüm adımlarımızı attık. 2020 yılı içerisinde Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil edilmesi yönünde çabamız ve gayretimiz var bakanımızın kapısını çalacağız” ifadelerinde bulundu.

Gelincik Tepesi’ne yapılacak konutlarla Malatya’nın en gözde yerinin Orduzu olacağına dikkat çeken Başkan Güder, “ Sağ olsunlar vekillerimizin desteği ile bakanımıza konuyu izah ettik. Gelincik Tepesi’nde gerekli tespitleri yaptılar. Gelinen noktada bin 500 tane konut inşallah buraya kazandırılacak ve diğer alanı da biz rezerv alanı olarak kullanacağız. TOKİ’nin yapacağı evler hakikaten güzel evler olacak. Dört katlı evler. Alt kat bodrum olaraktan sonrası üç kat ev olacak. İçerisinde camisi, pazar yeri, marketi, parkı, sağlık ocağı, okulu olacak. Yani oradaki insanlarımızın tüm ihtiyaçlarını gereksinimlerini karşılayabilecekleri proje hazırlandı. Bu projede Orduzu’muza kazandırıldığında ben inanıyorum ki Orduzu belki Malatya’nın en gözde yeri olacak. Orduzu zaten öyle ama tercih edilen bir yer olacak” diye konuştu.

Yoğun yağan kardan sonra kar temizleme çalışmalarına da temas eden Güder, “Bizim birden bin 836 sokağa girmeniz mümkün değil. Küçük aksaklıklar tabi ki olur. Arkadaşlarımız cansiperane çalıştılar. Medyada farklı söylemler olabilir. Bilinçli bir şekilde bazı kesimler çirkin bir kampanya oluşturmaya çalışıyorlar. İşin aslını astarını öğrenmeden işine geleni seçiyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil” dedi.

Tüfenkci: “Osman başkanımızın Orduzu’ya özel bir ilgisi var”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Allah razı olsun Battalgazi Belediye Başkanımız göreve geldiği günden itibaren koşturuyor, çalışıyor, yeni projeler için kaynaklar oluşturmak için büyük gayret ve çaba sarf ediyor. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Osman Başkanımın Orduzu’ya özel ilgisi olduğunu biliyorum. Benimde Orduzu’ya özel bir ilgim var. Gelincik tepesine ciddi anlamda TOKİ Konutlarının yapılması bu bölgeyi hareketlendirecek. Oraya uygun imar yolları dizayn edilecek. Buradaki esnaflarımız da oradaki bereketten faydalanacaklar. Zaten Orduzu’nın kendisine has bir duruşu ve cazibesi var. Orduzu bölgesi hem coğrafi olarak hem de insani olarak Malatya’nın en eski yerleşim yerlerin birisi. Orduzu’nun planlanması ve programlanması ile sıkıntıların giderilmesi herkesin vazifesi. Zaten başkanımızda çalışmalarını bu yönde gerçekleştiriyor” diyerek sözlerini tamamladı.

