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Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi

DHA

Malatya'da 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi


Taha AYHANErcan ATA/MALATYA, (DHA)-MALATYA'da, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 'Çocuk Atletizm Şenliği' düzenlendi. Etkinlik kapsamında eski milli atletler Birsen Bekgöz, Merve Aydın Filiz ve Pınar Saka, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. 
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen TAF Çocuk Atletizm Şenliği, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi´nin destekleriyle Malatya'da gerçekleştirildi. Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen şenliğe 712 yaş grubundan 700'e yakın çocuk katıldı.  Başak Koç'un sunuculuğunu yaptığı ve yeni nesle atletizm ve spor sevgisinin aşılanmasının hedeflendiği etkinliğe TAF Başkanvekili Yasin Taş ve TAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Halil Akkaş'ın yanı sıra eski milli atletler Birsen Bekgöz, Merve Aydın Filiz ve Pınar Saka katıldı. Ünlü atletler, TAF Çocuk Atletizm Şenliği kapsamında çocuklarla birlikte etkinlik içindeki oyunları oynayarak, yarışmalarda çocuklarla eşlik etti.  Etkinlik içinde doğru beslenme kliniği, beslenme ve fiziksel kapasiteye dair ölçümler ve çocuk atletizmi içinde bulunan eğlenceli atletizmi oyunları gibi bölümlerde yer aldı. Yaklaşık üç buçuk saat süren TAF Çocuk Atletizmi Malatya organizasyonunda, farklı okullardan yüzlerce çocuk atletizm ile tanıştı. 
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Yasin Taş, "Survivor´da yarışan atletler, bizleri orada çok iyi temsil ettiler. Onların seyreden yeni çocukların hepsi `bende böyle olmak istiyorum´ diye düşünüyorlar. Yani onlara rol model oldular. Onlara ekstra teşekkür etmek istiyorum; geliyorlar ve burada gönüllü olarak faaliyetlerimize katılıyorlar. Onları rol model alan çocuklar burada görünce atletizme olan ilgi de artıyor" dedi. 
Milli atlet Pınar Saka ise "Burada olmaktan mutluyum. Özellikle zamanında çokta bilinmeyen atletizm sporunun belki birazda Survivor´ın katkısıyla bilinmesi hem bu sporu hem de bizi ünlü haline getirdi. Bizde çocuklara spor sevgisini bu vesileyle aşılamak istiyoruz" diye konuştu. 
Saka, atletizm sporunun en büyük zorluğunun çok fala bilinmemesi olduğunu belirterek, "Ailelerin, çocuklarına 'ne koşacaksın gel buraya derslerini çalış' demesi. Ben olayın hem koşulup hem ders çalışılabileceğini kanıtlayan örneği olarak burada olmaktan mutluyum. Çocuklar istedikten ve gerekli destekte geldikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yok" şeklinde konuştu. 
Milli atlet Birsen Bekgöz de çocuklarla birlikte olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: 
"Onlara esin kaynağı olabiliyorsak ne mutlu bize. Onlar bizim geleceğimiz; sağlıklı, mutlu, olsunlar ve bunun içinde spor yapsınlar. Bizde onların yanında yer alacağız. Atletizm eskiden çok özendirici bir spor değildi şimdi insanlar daha çok tanımaya başladı. Birde özellikle bizim televizyonda görünmemiz onlara daha çok esin kaynağı oldu. Atletizm ana bir branş. Atletizmle uğraşan çocuklar bütün sporları yapabilirler. Bizim gücümüzü de gördüler. İleride onları çok güzel yerlerde görmek istiyorum. Güzel bir atletizm takımı istiyorum. Olimpiyatlarda madalyalar istiyoruz."
Malatya'da, Çocuk Atletizm Şenliği´nin sonunda katılımcı çocuklara hediyeleri ve sertifikaları dağıtıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Katılan çocuklar
Yarışmadan detaylar
Pınar Saka röp.
Birsen Bekgöz röp.
Yasin Taş röp.
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-03-11 17:18:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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