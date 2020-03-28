Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

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Malatya’da İl Pandemi Kurulu toplanarak, korona virüs için sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak tedbirlerin uygulanması noktasında aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile Malatya’da korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, İl Pandemi Kurulu toplandı. Valilik toplantı salonunda, Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli katıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Covid19 Pandemisi Malatya değerlendirme raporunu kurul üyelerine sundu.

Değerlendirme ve bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak tedbirlerin uygulanması noktasında aksaklığa meydan verilmemesi konusunda yapılacaklar ele alındı.

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