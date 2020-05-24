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Malatya’da Korona gölgesinde sessiz bayram Sokaklar bayramda boş kaldı

İHA

Bu yıl korona virüsün gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Malatya'da da sessiz geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentte, caddeler bayramda boş kaldı.

Malatya’da Korona gölgesinde sessiz bayram Sokaklar bayramda boş kaldı

Bu yıl korona virüsün gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da sessiz geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentte, caddeler bayramda boş kaldı.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Her bayramda cıvıl cıvıl olan sakak ve caddeler bu bayramda boş kalırken, kentte sadece güvenlik güçleri ve kısıtlamadan muaf olanlar dışarıda görev yapıyor.
Öte yandan Bayramın birinci günü saat 12.00 ile 18.00 arasında dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise havanın yağışlı olması nedeniyle dışarı çıkamadılar. Dışarı çıkan yaşlıların da boş caddelerde yürüyüş yaptığı görülürken, bazı yaşlı vatandaşlar da kendilerine yürüme mesafesinde yer alan yakınlarının bayramlarını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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