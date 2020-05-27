Malatya'da yılanın balık avı kameraya yansıdı

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Malatya'nın Arapgir ilçesi'de bir yılanın balık avladığı an kameraya yansıdı.

Kayaarası Kanyonu Kozluk çayında meydana gelen olayda, bir yılanın çaydaki balığı yakaladıktan sonra kıyıya doğru sürükleyerek çekmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Yakaladığı balığı kıyıya çeken yılan daha sonra balığı kıyıda bırakarak çayda gözden kayboldu.

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