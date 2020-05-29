Gürkan'dan İstanbul'un fethi mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstanbul'un fethinin 567. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tarihe adını altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet Han’ın "çağ açıp kapayan" bir padişah olarak tarihe geçtiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapan İstanbul'un fethi ile Fatih Sultan Mehmet Han Bizans İmparatorluğunu sona erdirmek suretiyle bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmıştır. Osmanlı döneminin en büyük fetihlerinden biri olmuştur. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu mirasları daima koruyacağız. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz (SAV)'in "İstanbul bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır" Hadis i Şerifi ile İslam dünyası için farklı bir önem kazanan bu kutlu şehrin fethi, İslam'ın bir neferi olan aziz Türk Milletine nasip olmuştur. Nesiller boyunca anlatılacak bu destansı fetih, ecdadımızın bizlere bıraktığı yegâne miras, aziz milletimiz için daima gurur ve ilham kaynağı olacaktır. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Âlemlerin sultanı Hz. Muhammed (S.A.V)’in övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya şehri İstanbul’u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kumandasındaki kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 567’nci yıldönümünü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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