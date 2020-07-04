Malatya İnönü Üniversitesi URAP’ta öne çıktı. Üniversitelerin performans notu olarak bilinen University Ranking By Academic Performance (URAP) verilerinde İnönü Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 25.sıraya yükseldi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, URAP’ta devlet üniversiteleri arasında 25.sıraya yükselmelerini değerlendirirken, “ Üniversitemiz University Ranking By Academic Performance(URAP) verilerinde daha öne yükseldi. Hedefimiz ülkemizin ilk on üniversitesi içinde olmak. Sağlıkta hedefimize ulaştık” dedi.
İnönü Üniversitesi’nin URAP verileri son 5 akademik yılda, devlet üniversiteleri arasında, 20152016 akademik yılı 28.sıra, 20162017 akademik yılı 27.sıra, 20172018 akademik yılı 25.sıra, 20182019 akademik yılı 27.sıra ve 20192020 akademik yılı 25.sıra olduğu kaydedildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.