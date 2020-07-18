Malatya’da pide ekmeğine zam

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Malatya’da pide ekmeği fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL’ye yükseldi.

Malatya Fırıncılar Odası’nın, un, maya ve diğer girdilere zam gelmesi nedeniyle, ekmekte yeniden fiyat ayarlamasına gitti. 24 Haziran 2019’da 170 gramı 1 TL’den satılan pide ekmeği, 1,25 TL’ye yükseltilmişti. Fırıncılar Odası’nın aldığı son zam kararı gereği ekmeğin gramajı 170’de tutularak fiyatı 1,25 TL’den, 1,5 TL’ye çıkarıldı.

Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, artan maliyet karşısında yeni yılda pideye zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu 2019 sonunda söylemişti. Ancak pandemi nedeniyle zam ertelenmişti.

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