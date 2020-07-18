Malatya’da pide ekmeğine zam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da pide ekmeğine zam

İHA

Malatya'da pide ekmeği fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseldi.

Malatya’da pide ekmeğine zam

Malatya’da pide ekmeği fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL’ye yükseldi.
Malatya Fırıncılar Odası’nın, un, maya ve diğer girdilere zam gelmesi nedeniyle, ekmekte yeniden fiyat ayarlamasına gitti. 24 Haziran 2019’da 170 gramı 1 TL’den satılan pide ekmeği, 1,25 TL’ye yükseltilmişti. Fırıncılar Odası’nın aldığı son zam kararı gereği ekmeğin gramajı 170’de tutularak fiyatı 1,25 TL’den, 1,5 TL’ye çıkarıldı.
Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, artan maliyet karşısında yeni yılda pideye zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu 2019 sonunda söylemişti. Ancak pandemi nedeniyle zam ertelenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurbanlık piyasasında canlılık yok
YEREL HABERLER Kurbanlık piyasasında canlılık yok
Vedat'ın böbreği, 17 yıl nakil bekleyen hastayı hayata bağladı
YEREL HABERLER Vedat'ın böbreği, 17 yıl nakil bekleyen hastayı ...
Malatya'da tarım işçileri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da tarım işçileri arasında silahlı kavga: 1 ...
Ayasofya'daki ilk Cuma namazı sonrası ağızlar kayısı ile tatlanacak
YEREL HABERLER Ayasofya'daki ilk Cuma namazı sonrası ağızlar kayısı ...
Beydağı kentsel dönüşüm projesini büyükşehir tamamlıyor
YEREL HABERLER Beydağı kentsel dönüşüm projesini büyükşehir ...
Malatya’da düğüne katılan 19 kişide Covid-19 tespit edildi
YEREL HABERLER Malatya’da düğüne katılan 19 kişide Covid-19 tespit ...
Düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi
500 tam puan ile LGS'de Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER 500 tam puan ile LGS'de Türkiye birincisi oldu
Deprem sonrası Malatya’da yeni okul atağı Hayırseverlerin desteği ile okul binaları yenileniyor
YEREL HABERLER Deprem sonrası Malatya’da yeni okul ...
Büyükşehir yol için 25 milyon TL’lik kamulaştırma yaptı Güney kuşak yolunun Başharık hattında çalışmalar başladı Sık sık yaşanan kazaların önüne geçilecek
YEREL HABERLER Büyükşehir yol için 25 milyon TL’lik kamulaştırma ...
Malatya'da motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 ...
Malatya'da bin 483 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da bin 483 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi ...
Yeşilyurt Belediyespor’dan savunmaya takviye
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’dan savunmaya takviye
Battalgazi’den 15 Temmuz konulu resim yarışmasında ödüller verildi
YEREL HABERLER Battalgazi’den 15 Temmuz konulu resim yarışmasında ...
Malatya’da uyuşturucu ile mücadele de 1 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucu ile mücadele de 1 kilo esrar ...
Yeşilyurt’un ulaşım ağını konforlu hale getiriliyor Çınar, “Konforlu yol güzergahlarımız artıyor”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un ulaşım ağını konforlu hale ...
Doğanşehir’de jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Doğanşehir’de jandarmadan kenevir operasyonu
Malatyalı kasaplar teknolojiyle buluştu
YEREL HABERLER Malatyalı kasaplar teknolojiyle buluştu
Depreme dayanıksız olan Orduzu Belediye Binası yıkıldı Güder, “Orduzu modern bir gençlik merkezine kavuşacak”
YEREL HABERLER Depreme dayanıksız olan Orduzu Belediye Binası ...
Derebeylerinden takımlarına destek
YEREL HABERLER Derebeylerinden takımlarına destek
Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı
YEREL HABERLER Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı
Malatya'da şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Malatya'da şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
Derme sulama kanalına yine araç uçtu
YEREL HABERLER Derme sulama kanalına yine araç uçtu
Yeşilyurt Belediyespor Emrah Tuncel ile yeni sözleşme yapmadı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor Emrah Tuncel ile yeni sözleşme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X