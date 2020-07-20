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Fuhşa para cezası

İHA

Malatya'da fuhuş baskınında 4 kişi yakalanırken, 5 bin 250 TL para cezası kesildi.

Fuhşa para cezası

Malatya’da fuhuş baskınında 4 kişi yakalanırken, 5 bin 250 TL para cezası kesildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fuhuş yaptığı tespit edilen 2'si kadın 4 şahıs yakalandı. 4 kişi hakkında gerekli idari işlem yapılarak, 5 bin 250 TL idari para cezası yazıldı. Söz konusu ikametlerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.
Bir şüpheli hakkında fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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