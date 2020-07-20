Malatya'da 166 litre sahte içki ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 166 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 166 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişiye yasal işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-07-20 17:30:27
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