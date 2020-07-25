Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin Murat Dönmez'e (33) ait olduğu belirlendi.
Battalgazi ilçesinde sabah sporu yapan vatandaşlar, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde hareketsiz yatan bir kişi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Murat Dönmez'e ait olduğu tespit edildi.
Uzun süre suda kaldığı belirlenen Dönmez'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-07-25 15:02:39
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