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Hekimhanlı Emine Teyze'nin en buruk bayramı Mutfaktaki tüp alev aldı, köy evi alevlere teslim oldu

İHA

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tüpten sızan gaz, köy evinde yangına neden oldu. 76 yaşındaki Emine Şahin alevlerden son anda kurtarılırken, evden geriye kömür yığınları kaldı. Kurban Bayramı'nı geçici olarak sığındığı akrabalarının yanında geçirmeye hazırlanan Şahin, "Yangın büyüyünce şoka girmişim. Beni çocuğum ve gelinim kurtardı" dedi.

Hekimhanlı Emine Teyze'nin en buruk bayramı Mutfaktaki tüp alev aldı, köy evi alevlere teslim oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tüpten sızan gaz, köy evinde yangına neden oldu. 76 yaşındaki Emine Şahin alevlerden son anda kurtarılırken, evden geriye kömür yığınları kaldı. Kurban Bayramı'nı geçici olarak sığındığı akrabalarının yanında geçirmeye hazırlanan Şahin, "Yangın büyüyünce şoka girmişim. Beni çocuğum ve gelinim kurtardı" dedi.
7 yıl önce küçük oğlunu kalp krizinden, ardından da emekli öğretmen eşini kanserden kaybeden Emine Şahin'in Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde yangın çıktı. Ev tamamen küle dönerken, 76 yaşındaki Emine Şahin alevlerden son anda kurtarıldı. Köy evinde kullanmak üzere olay günü tüp siparişi verdiğini anlatan Emine Şahin, "Telefonla arayıp sipariş verdim. Aradığım kişi tüpü getirip taktı. Tüpçü gittikten sonra ocakta kalan yemeği pişirmek için düğmeyi çevirdiğimde aniden alev aldı. Söndürmek için müdahale ettim, hatta dışarı atmak için uğraştım ama büyük tüp olduğu için başaramadım. Alevler tavanı tutuşturup, yayılınca şoka girmişim. Gerisini çok fazla hatırlamıyorum. Tatil için gelen gelinimin çığlıklarıyla, aşağı bahçedeki oğlum gelip beni ve yan odadaki iki torunumu dışarı çıkarmış. Ardından itfaiye geldi. Allah razı olsun yangını söndürdüler ama evim tamamen yandı. Kimliğim, telefonum, eşyalarım, kıyafetlerim, evdeki param hepsi kül oldu. Bize de çökme tehlikesi nedeniyle bir daha girmememizi söylediler. Jandarmadaki evlatlarım da çok ilgilendiler. İfade verip olayı anlattık. Yangın sonrası akrabalarımın yanına yerleştim. Daha sonra ne belediyeden ne başka yerden hiç gelen olmadı" dedi.
Yangından kısa süre sonra Hekimhan Belediyesine gittiğini anlatan Emine Şahin, "Bir saat bekledikten sonra başkanla görüştük. Durumu anlattım. "Benim ev için uygun tapulu bir arazim var. Oraya temel betonu atın. Gerekirse ben kocamdan kalan dul maaşıyla üzerine bir küçük prefabrik ev yaptırayım" dedim. Bana "taş, çimento veririz" gibi şeyler söylediler. Evet mi dediler hayır mı dediler anlayamadım. Ne tür yardım yapacaklar bilmiyorum. Oğlum izni bittiği için Bursa’ya döndü. Ben de bekliyorum. Küçük oğlumu 7 yıl önce kaybettim. Ardından eşimi kanser aldı. Şimdi eşimin yetiştirdiği cevizlere ben bakıyorum. Onlar benim evlatlarım gibi. Burası benim yaşam kaynağım. Bağımdan bahçemden kopamam. Gerekirse bir baraka yapıp yaşarım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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