Malatya OSB Okulu ilk mezunlarını verdi

Malatya İnönü Üniversitesi Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi.

2018 yılında açılan ve 13 programla eğitim öğretim hizmeti veren İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, 20192020 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. Türkiye’de 3+1 eğitim modelinin uygulandığı ender eğitim merkezlerinden biri olan Malatya OSB Meslek Yüksekokulu'ndan toplam 33 öğrenci başarıyla mezun oldu.

Pandemi sebebiyle mezun öğrencilerin tümü için tören düzenlenememesi sebebiyle sadece dereceye giren öğrencilere yönelik gerçekleştirilen törene, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, okul yönetimi, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, birincilikle mezun olan Ebubekir Özdem ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu’nun konuşmalarıyla devam etti.

İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, kısa konuşmasında, Türkiye’de 3+1 eğitim modelinin uygulandığı ender eğitim merkezlerinden biri olan Malatya OSB Meslek Yüksekokulu'ndan toplam 33 öğrenci başarıyla mezun olduğunu dile getirdi. Koyunoğlu, okul hakkında bilgi de aktardı.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Müdür Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ballıkaya ve Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Altuğ’un elinden aldı. Tören ödül takdiminin ardından son buldu.

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