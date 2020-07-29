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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den Kurban Bayramı mesajı

İHA

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Güder, Kurban Bayramı'nın İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileyerek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Güder’den Kurban Bayramı mesajı

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Güder, Kurban Bayramı'nın İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileyerek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke ve millet olarak yeni bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.
Kurbanın; insanın Allah'a yaklaşmasına ve O'nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadet olduğunu vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bayramlar çok özel günlerdir. Milletimizin birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dayanışma ruhu bayram günlerinde daha da gelişir ve pekişir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Kurban Bayramları, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatı gibidir. Kurban Bayramı’nı böylesine güzel manevi heyecanlarla karşılarken, hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde, milletimizin her yeni bayrama biraz daha mutlu girdiğini görmenin sevinci içindeyiz. Güzel ilçemizi yaşam kalitesinin her geçen gün arttığı, her alanda öncü ve örnek bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Bugüne kadar Battalgazi için önem arz eden birçok projeyi hayata geçirdik. İnşallah Kurban Bayramı’ndan sonra çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak. Bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Hazreti İbrahim'den beri süren bu kutlu ibadeti, evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan; kelimei şehadeti, namazı, zekatı, orucu, haccı bilmeyen; medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir. İşte bunun için evde, okulda, hayatın her alanında çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Bu topraklarda millet olarak asırlardır birlik içinde, birbirimizin hukukuna sahip çıkarak, ortak hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber gayret gösteriyoruz. Farklılıklarımızı birer zenginlik olarak yaşıyor, her türlü zorluğu ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşıyoruz. Malumunuz üzere tüm Dünya ülkeleri gibi Türkiye’de de pandemi süreci hala devam ediyor. Türkiye olarak güçlü tedbirler aldık ve bu süreçte başarılı bir sınav verdik, vermeye de devam ediyoruz. Korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramını da sosyal mesafelerimizi koruyarak kutlamamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeyi temenni ediyor, cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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