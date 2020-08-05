Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Geçen sezonu profesyonel ve alt yapı kategorilerinde başarısız geçiren Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, yeni bir modellemeyle başarı yakalamak için altyapıda köklü revizyona gideceği belirtildi.

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan sarısiyahlı kulüp, kendi kaynaklarına yönelme kararı alırken, bu doğrultuda altyapıda yeni bir sayfa açacak. Adil Gevrek yönetiminin, ilk etapta altyapıdaki tüm kategorilerin antrenör kadrosunu sil baştan yenileyeceği, idari ekibi de yeniden şekillendireceği öğrenildi. Geçen sezon tüm kategorilerde başarısız olunması üzerine köklü revizyon kararı alan yönetimin, bu yöndeki açıklamayı kamuoyu ile de paylaşacağı bildirildi.

Yeni Malatyaspor, geçen sezonun pandemiye kadar olan bölümünü U19’da son sırada, U16’da üçüncü sırada, U14’te dördüncü sırada tamamlamıştı.

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