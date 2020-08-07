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Milletvekili Kahtalı'dan AK Parti İlçe teşkilatına ziyaret

İHA

AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Hakan Kahtalı, tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde Türkiye'nin gelişmiş birçok ülkeye örnek olduğunu ifade etti.

Milletvekili Kahtalı'dan AK Parti İlçe teşkilatına ziyaret

AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Hakan Kahtalı, tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde Türkiye’nin gelişmiş birçok ülkeye örnek olduğunu ifade etti.
AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığının haftalık olağan toplantısına katılan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, burada Malatya ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Dünyanın yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele ettiği bir dönemden geçtiklerini belirten Kahtalı, Türkiye’nin de bu süreçte önemli bir mücadele örneği sergilediğini söyledi. Türkiye’nin sağlık alanında önemli yatırımları olduğunu ve bu süreçte hastalıkla mücadele de başarıya imza attıklarını dile getiren Kahtalı, “Türkiye şehir hastaneleri ile, eğitim ve araştırma hastaneleriyle 1 milyonu geçen sağlık ordusuyla pandemi sürecinde önemli bir mücadele sergiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır sağlık alanlarında yaptıkları yatırımlar için” dedi.
Salgın döneminde bir yandan hastalık ile mücadele edilirken bir taraftan da ekonomik olarak vatandaşların yanlarında olduklarının altını çizen Kahtalı, oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurupları aracılığı ile de bu süreçten etkilenen vatandaşlara destek sunduklarını kaydetti.
Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder’in de bu süreçte vefa gurupları ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşılması noktasında büyük gayretlerinin olduğunu ifade eden Kahtalı, “Partimizin tüm kademesi, AK Belediyeler ve yönetimlerimiz ile seferber olarak bu salgın döneminde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için gayret içerisinde olduk” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin pandemi sürecinde gösterdiği başarının bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini de dile getiren Kahtalı, “birçok gelişmiş ülke dediğimiz dünya ülkeleri kendi cenazelerini 34 gün evlerden alamadılar. Allah’a hamd olsun ülkemizde güçlü bir sağlık ordusu var. Malatya’da Covid19 ile mücadele de emek sarf eden Sağlık İl Müdürümüz Recep Bentli ve ülke genelinde başarılı bir mücadele sergileyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca nezdinde tüm sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Malatya’nın bir deprem coğrafyasında olduğunu ve en son yaşanan 5,2’lik depremle bunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Kahtalı, bu kapsamda kentlerdeki dönüşümlerin biran önce yapılması adına çalışmalara önem verdiklerini söyledi. 24 Ocak’ta yaşana Sivrice depreminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğanyol ilçesine geldiğini de anımsatan Kahtalı, “Cumhurbaşkanımız Doğanyol’da depremzede vatandaşlarımızla görüşerek en kısa zamanda kalıcı konutlarının teslim edileceğini söylemişti. Şuan deprem bölgelerinde inşa edilen kalıcı konutlarda önemi bir mesafe kat edildi. Depremzedelerimizin yaralarına merhem olabilme derdindeyiz. Battalgazi İlçesi Gelincik tepesinde yapımına başlanan konutların yüzde 85’i tamamlandı. İnşallah 2 ay sonra hak sahiplerine konutlarını teslim etmiş olacağız” dedi.
Depremin Malatya ve Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu da dile getiren Milletvekili Kahtalı, Malatya’da artık konutların 12 kata kadar yapılabileceğini de ifade etti. Yeni yapılan tüm konutların deprem yönetmeliği doğrultusunda yapıldığını ifade eden Kahtalı, depreme dayanıklı konutların yapılması için dönüşümün de süreceğini söyledi
Battalgazi ilçesinde Şehit Fevzi Mahallesi’nin de kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine de değinen Kahtalı, “Burası kentin kalbinde bir yer ama eski yapıların çok olması nedeniyle olası bir depremde en fazla hasarın meydana geleceği bir alan. Osman Güder başkanımızın da büyük gayretleri ile burası kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da verdikleri desteklerden dolayı Malatya adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kahtalı son olarak Ayasofya Camisi’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına da değinerek, “Cumhurbaşkanımız bu ülkedeki yaşayan kardeşlerimizin isteğini ve taleplerini hiçbir zaman göz ardı etmemiştir. 86 yıldır özlemle beklediğimiz, yıllarca ‘Zincirler kırılacak Ayasofya açılacak’ sloganı ile yılda bir kez dışında namaz kıldığımız Ayasofya’nın Camii kebir olarak yeniden ibadete açılmış olması bizleri çok mutlu etti. Bu karar sadece bizleri değil dünyadaki tüm Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizi de mutlu etti. O gün bizlerde oradaydık, akın akın insanlar geldi, herkes duygusal anlar yaşadı, Allah’a hamd olsun bu günleri de gördük. Bu bizim ülkemizin bağımsızlığının, özgürlüğünün göstergesi” diye konuştu.
AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'de, Milletvekili Kahtalı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Malatya'nın hem deprem hem de korona virüs sürecinden geçtiğini belirten Kahveci, AK Parti olarak tüm arkadaşları ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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