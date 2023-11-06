Malatya'da 372 kilogram skunk ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 372 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.﻿

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, aracın kasasına gizlenmiş 372 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ü. işlemleri için emniyete götürüldü.