Yeşilyurt Hizmet binasında yeşilyurt'a değer katacak

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası ve Kompleksi Yeşilyurt'a değer katacak.



Yıkım işlemleri tamamlanan eski SSK Hastanesinin bulunduğu bölgedeki 21 bin 450 metrekarelik alanda inşaatına başlanan Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası ve Kompleksi alanında, kazasız belasız tamamlanması için kurban kesilip dualar edildi. Gerçekleşen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’a yakışan ve fonksiyonel alanlara sahip, nezih ve modern bir hizmet binasını Yeşilyurt’a kazandırmak adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.



“Yeşilyurt’a değer katacak özel bir yatırım”

Yeşilyurt’un geleceğine güzel bir eser daha emanet etmek adına titizlikle çalıştıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 31 Mart seçimlerinde halkımıza sözünü verdiğimiz yatırımlarımız arasında özel bir konumda bulunan ‘Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi’ projemizin inşa edileceği alanda kazı ve hafriyat çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Burada müteahhide yer teslimi yapmadan önce kazı ve hafriyatla ilgili çalışmaları kendi ekiplerimizle yaparak belediyemizin burada tasarruflu ve ekonomik anlamda hareket etmesi sağlanmıştır. Yaklaşık net temel alanı 3 bin 250 metrekare alan üzerine oturan, sonrasından da 2 bin 500 metre üzerine yükselecek olan Belediye Hizmet Binamız tamamen belediyemizin teknik ekibi ve Etüd Proje Müdürlüğümüzde görev yapan değerli mimar ve mühendislerimizin özverisi ve emekleriyle, dışarıya da her hangi bir kuruş para verilmeden projesi hazırlanmış ve ihale süreci tamamlanmıştır. Kazı, hafriyat ve kırım işlerinde üç adet ekskavatör iş makinamız ve personellerimiz çalışıyorlar. İnşallah kazı ve diğer çalışmalar bittikten sonra ilgili müteahhide yer teslimini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Buradan çıkan toprağı da yapımı devam eden Beylerderesi’ndeki Millet Bahçesindeki çalışmalarda değerlendireceklerine dikkat çeken Başkan Çınar, “Yeri ve konumuyla vatandaşlarımızın rahat ulaşabileceği bir bölgede hizmete sunacağımız yeni hizmet binamız, işlevselliği, ortak kullanım alanları ve diğer hizmet noktalarıyla gelişim sürecini planlı bir şekilde sürdürdüğümüz Yeşilyurt’umuza büyük değerler kazandıracaktır. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz hizmet binamızın kazı işlemleri sürerken bizlerde çalışmaların kazasız belası bir şekilde geçmesi adına kurban kesip, dualarımızı yaptık. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ anlayışından ödün vermeden, insanlarımıza daha kaliteli ve modern ortamlarda hizmetlerimizi sunmak, yerinde ve hızlı çözümler üretmek adına yeni hizmet binamızın bu açıdan büyük önem taşıdığını özellikle belirtmek isterim.320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık olup, sanayi bölgeleri ve yeni yerleşim alanlarıyla tercih edilen bir hüviyete sahip Yeşilyurt’umuzun her alanda gelişmesi adına sürdürdüğümüz iş ve işlemlerimizin hızlanmasına ve hizmet standartımızın daha kaliteli bir düzeye ulaşmasında yeni hizmet binamız önemli bir misyon üstlenecektir. İç ve dış mimarisi, yeşil alanları ve ortak kullanım alanlarıyla bölgeye farklı bir güzellik katacak olan yeni hizmet binamız, her yönüyle Yeşilyurt’umuzun ihtiyaç duyduğu vizyonel bir yatırımdır. Cenabı Allah binamızın yapım işlerinde çalışanların yar ve yardımcısı olsun, kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını hepimize nasip etsin inşallah, emeği geçenlere bir kez daha şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

