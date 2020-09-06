Malatya çevresine kuvvetli rüzgar uyarısı

Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00’a kadar Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli çevrelerinde, batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (4060km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (6070 km/sa) beklendiği bildirildi.

Uyarıda vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

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