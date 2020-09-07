İnönü Üniversitesi’nde eğitim online

İnönü Üniversitesi’nde 20202021 yılı sınıf bazlı uygulanacak eğitim öğretim online olarak yapılacak.
İnönü Üniversitesi 20202021 yılı eğitim öğretim dönemi hakkında yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun toplantısında, Covid19 salgınının ülkemizdeki ve bölgemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacıyla üniversitemiz 20202021 EğitimÖğretim Yılında takip edilecek eğitim yöntemleri tabloda belirlenerek karar vermiştir. Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen eğitim öğretim 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır” denildi.
İnönü Üniversitesi’nde 20202021 yılı sınıf bazlı uygulanacak eğitim öğretim modeli hakkında ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.
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