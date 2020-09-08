Malatya’da deprem konutlarında sona doğru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da deprem konutlarında sona doğru

İHA

Malatya’da deprem konutlarında sona doğru

Malatya Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden bin 533 deprem konutunun bir bölümünün yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, projesini Battalgazi Belediyesinin sunduğu Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden bin 533 deprem konutun yapım çalışmalarını inceleyerek, örnek daireleri gezdi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Orduzu Mahallesi'nde bulunan Gelincik Tepesi’nde TOKİ tarafından depremzede aileler için yapımı devam eden bin 533 konutun 2.Etap çalışmalarını inceledi. Firma yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirerek çalışmalar hakkında bilgiler alan heyet, daha sonra örnek daireleri gezdi.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”
Yapımı devam eden konutların Malatya’ya ve Battalgazi’ye hayırlı olması dileğinde bulunan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden konutlar, inşallah yıl sonu hak sahiplerine dağıtılır. Bu konutların Malatya’mıza Battalgazi’mize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“200 gün içerisinde hak sahiplerine teslim edilmiş olacak”
Hak sahibi vatandaşlara konutlarının 200 gün içerisinde teslim edileceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Depremlerin yaralarını sarmak adına güzel çalışmalara imza atıldı. Hamd olsun bu süreçte hükumetimiz ve yerel yönetimler olarak başarılı bir sınav verdik ve hiçbir vatandaşımızdan bu zaman zarfında olumsuz bir tepki alınmadı. Şükürler olsun ki buda bize Türkiye'nin nereden nereye gelmiş olduğunu ve sorunlara anında çözüm ürettiğini gördük. İlçemizde depremden sonra bin 616 ağır hasarlı binamız vardı. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak deprem sonrası ilçemizde zemin etüdü bakımından uygun bölgenin Gelincik Tepesi’ni olduğunu, ilgili bakanlığımıza ilettik. Bu noktada Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızda bizlere destek verdiler. Orduzu’muza bin 533 konut yapımına başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 200 gün içerisinde inşallah hak sahiplerine bunlar teslim edilmiş olacak. Bölgemizde Eskimalatya Mahallesi’nde de 495 konut için çalışmalar başladı. Bu depremde sadece merkez değil, köy statüsünde olan mahallelerimizde etkilenmiş oldular. Oralarla alakalı da yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 350 konutun şuan 30 civarında inşaatına başlanıldı. İnşallah Malatya bir daha böyle bir afetle karşı karşıya kalmaz diyorum. Örnek daireleri gezdik. Güzel konutlar yapılıyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“Ülke olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz”
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Deprem hiç kimsenin istemeyeceği ama hayatın bir gerçeği olan bir durum. Bize düşen görev ise alacağımız tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirecek konutlar imar etmek. Bu anlamda da içinde bulunduğumuz konutta dahil olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın TOKİ eliyle bu depremden hasar görmüş vatandaşlarımızın ikamet etmesi için bin 533 konutu Gelincik Tepe’sinde inşa ediyor. Malumunuz depremin olduğu günün ertesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldi. Doğanyol ve Pütürge bölgeleri inceledi. Orada bakanlarımıza depremden mağdur olmuş vatandaşlarımız için konutların yapılması talimatını verdi. İşlerin hızlı yürüyebilmesi için ortaya koyduğu gayretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sadece Gelincik Tepesi’ndeki konutlarla birlikte Eskimalatya’da da 495 konutun inşaatı devam ediyor. Allah nasip ederse yılsonuna kadar da hak sahiplerine bu konutları teslim etmiş olacağız. Bugünde Osman Başkanımız ile birlikte çalışmaları bizzat yerinde inceleyelim ve eğer bir eksiklik varsa anında bu eksikliğin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak için alanda ve sahadayız. Ülke olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte de depremler gördü. Hepimiz çok iyi bildiği gibi İstanbul depreminde toplanan paralarla depremzedeye değil maaşları ödeyebildiler. Ama Allah'a şükürler olsun bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti o kadar büyük ki Malatya’da şuan 5 binin üzerinde konut yapılıyor. Elazığ’da 25 binin üzerinde konut yapılıyor. Van Erciş’te bir deprem oldu yeni bir şehir kurduk. Vatandaşımızın emrine veriyoruz ve 2 yıl ödemesiz 18 yılda faizsiz bir şekilde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt’ta cephe sağlıklaştırma projelerine önem
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta cephe sağlıklaştırma projelerine önem
Malatya’da artçı sarsıntılar sürüyor
YEREL HABERLER Malatya’da artçı sarsıntılar sürüyor
Gürkan’dan başarılı öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Gürkan’dan başarılı öğrencilere hediye
Malatya'da yol yapım çalışmaları son sürat
YEREL HABERLER Malatya'da yol yapım çalışmaları son sürat
Malatya'daki deprem korkuttu
YEREL HABERLER Malatya'daki deprem korkuttu
Lisanslı kuru kayısı deposu kayısıya değer katacak
YEREL HABERLER Lisanslı kuru kayısı deposu kayısıya değer katacak
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Malatya’da deprem korkuttu
YEREL HABERLER Malatya’da deprem korkuttu
Taraftarlardan havaalanı müdürüne hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Taraftarlardan havaalanı müdürüne hayırlı olsun ...
Malatya'da "Evden Çıkmayın" mesajı
YEREL HABERLER Malatya'da "Evden Çıkmayın" mesajı
Yeşilyurt Belediyespor’dan 3 transfer birden
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’dan 3 transfer birden
Yeni Malatyaspor transferde 9 ismi kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor transferde 9 ismi kadrosuna kattı
Malatya’da bir mahallede karantina kaldırıldı!
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahallede karantina kaldırıldı!
Malatya'da alt geçitte feci kaza: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da alt geçitte feci kaza: 2 ağır yaralı
Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'dan resmen ayrıldı
YEREL HABERLER Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'dan resmen ayrıldı
Uyuşturucu kavgasında 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu kavgasında 1 tutuklama
Malatya 74 kavşaktan izleniyor
YEREL HABERLER Malatya 74 kavşaktan izleniyor
Yeşilyurt Belediyespor’da başkanlığa Çelik seçildi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da başkanlığa Çelik seçildi
Güder dedikodulara cevap verdi
YEREL HABERLER Güder dedikodulara cevap verdi
Başkan Gürkan’da zabıtalara övgü
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’da zabıtalara övgü
Malatya’ya yeni içme suyu kaynağı
YEREL HABERLER Malatya’ya yeni içme suyu kaynağı
Başkan Sadıkoğlu'ndan korona virüs çağrısı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: “Yeni hastane hızlıca tamamlanarak salgınla mücadeleye dahil edilmeli”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'ndan korona virüs çağrısı Malatya ...
Darende Ziraat Odası Başkanlığına Karaca seçildi
YEREL HABERLER Darende Ziraat Odası Başkanlığına Karaca seçildi
AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X