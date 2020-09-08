Malatya’da deprem konutlarında sona doğru

Malatya Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden bin 533 deprem konutunun bir bölümünün yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, projesini Battalgazi Belediyesinin sunduğu Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden bin 533 deprem konutun yapım çalışmalarını inceleyerek, örnek daireleri gezdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Orduzu Mahallesi'nde bulunan Gelincik Tepesi’nde TOKİ tarafından depremzede aileler için yapımı devam eden bin 533 konutun 2.Etap çalışmalarını inceledi. Firma yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirerek çalışmalar hakkında bilgiler alan heyet, daha sonra örnek daireleri gezdi.



“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Yapımı devam eden konutların Malatya’ya ve Battalgazi’ye hayırlı olması dileğinde bulunan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden konutlar, inşallah yıl sonu hak sahiplerine dağıtılır. Bu konutların Malatya’mıza Battalgazi’mize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



“200 gün içerisinde hak sahiplerine teslim edilmiş olacak”

Hak sahibi vatandaşlara konutlarının 200 gün içerisinde teslim edileceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Depremlerin yaralarını sarmak adına güzel çalışmalara imza atıldı. Hamd olsun bu süreçte hükumetimiz ve yerel yönetimler olarak başarılı bir sınav verdik ve hiçbir vatandaşımızdan bu zaman zarfında olumsuz bir tepki alınmadı. Şükürler olsun ki buda bize Türkiye'nin nereden nereye gelmiş olduğunu ve sorunlara anında çözüm ürettiğini gördük. İlçemizde depremden sonra bin 616 ağır hasarlı binamız vardı. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak deprem sonrası ilçemizde zemin etüdü bakımından uygun bölgenin Gelincik Tepesi’ni olduğunu, ilgili bakanlığımıza ilettik. Bu noktada Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızda bizlere destek verdiler. Orduzu’muza bin 533 konut yapımına başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 200 gün içerisinde inşallah hak sahiplerine bunlar teslim edilmiş olacak. Bölgemizde Eskimalatya Mahallesi’nde de 495 konut için çalışmalar başladı. Bu depremde sadece merkez değil, köy statüsünde olan mahallelerimizde etkilenmiş oldular. Oralarla alakalı da yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 350 konutun şuan 30 civarında inşaatına başlanıldı. İnşallah Malatya bir daha böyle bir afetle karşı karşıya kalmaz diyorum. Örnek daireleri gezdik. Güzel konutlar yapılıyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.



“Ülke olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Deprem hiç kimsenin istemeyeceği ama hayatın bir gerçeği olan bir durum. Bize düşen görev ise alacağımız tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirecek konutlar imar etmek. Bu anlamda da içinde bulunduğumuz konutta dahil olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın TOKİ eliyle bu depremden hasar görmüş vatandaşlarımızın ikamet etmesi için bin 533 konutu Gelincik Tepe’sinde inşa ediyor. Malumunuz depremin olduğu günün ertesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldi. Doğanyol ve Pütürge bölgeleri inceledi. Orada bakanlarımıza depremden mağdur olmuş vatandaşlarımız için konutların yapılması talimatını verdi. İşlerin hızlı yürüyebilmesi için ortaya koyduğu gayretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sadece Gelincik Tepesi’ndeki konutlarla birlikte Eskimalatya’da da 495 konutun inşaatı devam ediyor. Allah nasip ederse yılsonuna kadar da hak sahiplerine bu konutları teslim etmiş olacağız. Bugünde Osman Başkanımız ile birlikte çalışmaları bizzat yerinde inceleyelim ve eğer bir eksiklik varsa anında bu eksikliğin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak için alanda ve sahadayız. Ülke olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte de depremler gördü. Hepimiz çok iyi bildiği gibi İstanbul depreminde toplanan paralarla depremzedeye değil maaşları ödeyebildiler. Ama Allah'a şükürler olsun bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti o kadar büyük ki Malatya’da şuan 5 binin üzerinde konut yapılıyor. Elazığ’da 25 binin üzerinde konut yapılıyor. Van Erciş’te bir deprem oldu yeni bir şehir kurduk. Vatandaşımızın emrine veriyoruz ve 2 yıl ödemesiz 18 yılda faizsiz bir şekilde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

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