Adem Büyük yeniden Yeni Malatyaspor’da

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’a transfer olan Adem Büyük, yeniden Yeni Malatyaspor’a döndü.

Geçtiğimiz sezonda Galatasaray’a transfer olan 33 yaşındaki golcü futbolcu Galatasaray ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedilmesinin ardından eski takımı olan Yeni Malatyaspor ile yeniden anlaştı.

Galatasaray da resmi açıklamayla, Adem Büyük’ün karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak sarıkırmızılılara 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyeceğini belirtti.

Yeni Malatyaspor Kulübü de, resmi sosyal medya hesabından yaptığı, “Yuvana hoş geldin. Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır” açıklaması ile transferi resmen duyurdu.

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