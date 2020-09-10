Yeşilyurt ‘Kent Belleği Müzesi’ açılmayı bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt ‘Kent Belleği Müzesi’ açılmayı bekliyor

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin tarihini, medeniyetini, örf, adet, gelenek ve göreneklerini daha geniş kesimlere tanıtmak amacıyla oluşturulan 'Kent Belleği Müzesi' açılmayı bekliyor.

Yeşilyurt ‘Kent Belleği Müzesi’ açılmayı bekliyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinin tarihini, medeniyetini, örf, adet, gelenek ve göreneklerini daha geniş kesimlere tanıtmak amacıyla oluşturulan ‘Kent Belleği Müzesi’ açılmayı bekliyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan, kentsel hafızayı yaşatacak objelerin ve metinlerin sergileneceği ‘Kent Belleği Müzesi’, restorasyonu devam eden Tarihi Yeşilyurt Konaklarında vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında yer verilen ‘Kent Belleği Müzesi’ geleneksel desenlerle oluşturulan iç ve dış mimarisinin yanı sıra kentsel hafızayı yaşatacak objelerin ve metinlerin sergilendiği alanlarıyla dikkat çekici bir kimlikle hizmete gireceği günü bekliyor.
Şehitler, Siyasiler, Ünlüler, Malatya’da Yaşam ve Geleneksel Çocuk Oyunları Odası ile beş farklı bölümden oluşan müzede, Malatyalı şehitlerin yanı sıra siyasiler, sanatçılar, yazarlar ve sporcuların resim ve bilgilerinin yer aldığı materyaller bulunurken, Malatya’da gündelik yaşamı anlatan çok değerli fotoğraf kareleri de müzedeki yerini aldı.

“Yeşilyurt’a verdiğimiz bir sözü daha gerçeğe dönüştürdük”
Geleneksel motiflerle tasarımı yapılan, etkileyici bir görüntüye sahip Kent Belleği Müzesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’lulara verdikleri bir sözü daha gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.
Yeşilyurt’un tarihini ve medeniyetini gelecek nesillere taşınmasında müzecilik faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kültürel değerlerin muhafaza edilmesinde müzecilik faaliyetlerinin büyük önemi vardır. Yeşilyurt’u müzeler kenti haline dönüştürmek adına ilçemizin farklı bölgelerine, kültürel değerlerimizi ve tarihsel kimliğimizi ön plana çıkartacak müzelerin sayısını artırmaktayız. Malatya ve Yeşilyurt’umuzun sağlam temellere dayanan kent kültürünün geleceğe taşınması ve muhafaza edilmesi anlamında ciddi bir yatırımı Yeşilyurt’a kazandırdık. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimiz arasında yer alan ‘Kent Belleği Müzesi’ projemizi Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda hayata geçirdik. İç ve dış mimarisinde geleneksel desenlerin hakim olduğu, farklı müze odalarıyla bölgeye özel değerler katacağına inandığımız Kent Belleği Müzemizi yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Müzemizde Malatya’da yetişmiş, bu topraklara hizmetleriyle değer katmış olan başta şehitlerimiz olmak üzere siyasilerimiz, sanatçılarımız, yazarlarımız ve sporcularımızın resim ve bilgilerinin yer aldığı materyaller yerleştirdik. Malatya’yı farklı platformlarda başarıyla temsil eden bütün hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimizi iletirken, hayatta olanlara ise sağlıklı ömürler diliyorum. Kentlerin hafızasını yaşatmak ve geleceğe taşımak ileriki yıllardaki tarihimizin başlangıcı olarak görebiliriz. Çünkü bu topraklarda gerçekten çok değerli, saygı duyduğumuz isimler yetişti, bizlerde bu isimleri günümüzden geleceğe taşımak adına çok özel bir projeyi hizmete sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Geleneksel çocuk oyunlarımız hakkında detaylı bilgiler vermek üzere çok güzel bir oda oluşturduk. Bununla birlikte fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyan çok kıymetli Malatya ve insan hayatını anlatan fotoğraflarda müzemize ayrı bir kıymet katmıştır. Her yönüyle etkileyici ve güzel bir tasarım altında yapımı tamamlanan müzemiz hizmete girdiği andan itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacağına eminim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Şimdiden Malatya'mıza ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor’un yeni transferleri tanıtıldı Adil Gevrek: "Yeni transferlerde çok titiz davrandık"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un yeni transferleri tanıtıldı Adil ...
MHP Malatya il kongresi 19 Eylül’de
YEREL HABERLER MHP Malatya il kongresi 19 Eylül’de
Yeşilyurt Gedik Tepesine oba çadırı kuruluyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Gedik Tepesine oba çadırı kuruluyor
Kaymakam Duran ve Güder’den maske denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Duran ve Güder’den maske denetimi
AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi 12 Eylül’de
YEREL HABERLER AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi 12 Eylül’de
Kursiyer olmak için ter döktüler
YEREL HABERLER Kursiyer olmak için ter döktüler
Kömüşhan’da asfalt sevinci
YEREL HABERLER Kömüşhan’da asfalt sevinci
Milletvekili Kahtalı, Doğanşehir’de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, Doğanşehir’de temaslarda ...
Malatya’da evinde karantinada durmayan vakalar yurtlarda zorunlu karantinaya alınacak Vali Aydın Baruş: "Karantinaya alınanların ihtiyaçları vakalardan tahsil edilecek"
YEREL HABERLER Malatya’da evinde karantinada durmayan vakalar ...
Korona, Battalgazi’de aşıkları durduramadı
YEREL HABERLER Korona, Battalgazi’de aşıkları durduramadı
Poyraz’dan Rektör Kızılay'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Poyraz’dan Rektör Kızılay'a hayırlı olsun ziyareti
Akçadağ'da GES üretime başladı
YEREL HABERLER Akçadağ'da GES üretime başladı
Cengiz’den kan bağışına destek
YEREL HABERLER Cengiz’den kan bağışına destek
Milletvekili Kahtalı, Covid-19 bilgisi aldı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, Covid-19 bilgisi aldı
Covid-19 kurallarına uygun ziyaret
YEREL HABERLER Covid-19 kurallarına uygun ziyaret
Rektör Karabulut: “Online eğitimde rol model uygulamalar geliştirdik”
YEREL HABERLER Rektör Karabulut: “Online eğitimde rol model ...
250 Milyonluk dev projede son viraj alındı Başkan Sadıkoğlu: "Sanayimizin 30 yıllık arıtma sorunu son buluyor"
YEREL HABERLER 250 Milyonluk dev projede son viraj alındı Başkan ...
Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı
Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor, F. Karagümrük karşısında puan arayacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, F. Karagümrük karşısında puan ...
Yeşilyurt Belediyespor'un Bolu kampı sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'un Bolu kampı sürüyor
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti ‘Zalo’ filmi setini yasa boğan kayıp
YEREL HABERLER Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti ‘Zalo’ ...
Telefonla dolandırıcılık yapan şahıslar 40 saatlik kamera izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Telefonla dolandırıcılık yapan şahıslar 40 saatlik ...
Yeşilyurt’ta yol çalışmalarına önem
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yol çalışmalarına önem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X