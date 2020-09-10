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Hamza Hamzaoğlu: "Malatyaspor’u daha iyi ve hak ettiği yerlere taşımaya gayret edeceğiz"

İHA

Hamza Hamzaoğlu: "Malatyaspor’u daha iyi ve hak ettiği yerlere taşımaya gayret edeceğiz"

Yeni Malatyaspor’un yeni transferlerinin tanıtıldığı toplantıya korona virüs testinin bir süre önce pozitif çıkması nedeniyle katılmayan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Testinin önce pozitif sonrasında ise iki kez negatif çıktığını anımsatan Hamzaoğlu, “Ama yine biz tedbirli olalım, çünkü bu virüsün nasıl bir şey olduğu belli değil. Bir gün çıkıyor, bir gün çıkmıyor. Onun için hem kendimizi hem de başkalarını koruyalım” dedi.
Yeni Süper Lig sezonunun futbol camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan başarılı teknik adam Hamzaoğlu, geride kalan sezonun pek istedikleri gibi bir sezon olmadığını söyledi. Bu sezon yaptıkları transferle ve takımda hali hazırda bulunan futbolcularla iyi bir kadro oluşturduklarını ifade eden Hamzaoğlu, “İnşallah bu haftada lige başlayacağız. Tabii iyi de başlayabiliriz kötü de ama biz yolumuzu çizdik, emin adımlarla o yolda yürüyeceğiz. Tabii ki en önemli şey, hep beraber bir aile olarak, hepimiz birbirimizi severek, sayarak, saygı duyarak birbirimize Malatyaspor’u daha iyi ve hak ettiği yerlere taşımaya gayret edeceğiz. İnşallah bunu da başarırız” ifadelerine yer verdi.

Geride kalan kamp süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hamzaoğlu, “Kampımız çok çok iyi geçti diyemem. Çünkü oyuncularımız zaman zaman aramıza sonradan katıldı. Bulunduğumuz ortam itibariyle çok rahat çalıştığımızı da söyleyemeyeceğim. Çünkü bir küçük sahada çalışıyorduk, akşam bir büyük saha, bunlar biraz çalışma işlerimizi aksattı ama yine de elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya gayret ettik. Bir kere oyuncularımızın iyi niyetinden, çalışmasından ve özverilerinden son derece memnunum. Çok özverili ve gerçekten burayı, bu takımı seven ve burada oynamaktan keyif alan iyi bir kadroya sahibiz” değerlendirmesinde bulundu.

Sezon öncesi transferlere de değinen Hamzaoğlu, “Biz gelmeden önce bazı transferler yapılmıştı, hepsi de iyi oyuncular. Göreve geldikten sonra hem biz hem de yönetim gerekli çalışmaları yürüttük ve birlikte daha sonra yapılan transferlere karar verdik. Bundan sonrada belki bir ya da 2 transferimiz gerçekleşecek diye düşünüyorum. Her şey istediğimiz gibi gelişiyor” şeklinde konuştu.

Süper Lig'in bu sezon zor geçeceğini de dile getiren başarılı teknik adam, “Kolay olmayacak. Gerçekten çok derin bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. 40 maç, sıkıştırılmış bir lig, sakatlıkların çok olabileceği ihtimali, kart cezalıların olacağı bir lig yaşayacağız. O yüzden herkese ihtiyacımız var. İnşallah sezonu alnımızın akıyla güzel bir şekilde tamamlarız” ifadelerini kullandı.
Takımda şuan stoper transferi ihtiyacının da olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, “Ama elimizdeki imkanlarla gidip bu hafta deplasmanda Kara Gümrük karşısında en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi sonuçla dönersek lige güzel bir başlangıç yapmış olacağız ama futbolda her şey var. Kötü bir sonuçla da dönersek bu bizi yolumuzdan çevirmeyecek” dedi.
Ligde hedef belirlemek için henüz erken olduğunu da sözlerine ekleyen Hamzaoğlu, “Bu seneki hedefi sezon içinde belirlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak ilk hedefimiz maçlara iyi bir şekilde hazırlanarak ortaya bir şeyler koymak. Ondan sonra yavaş yavaş maçlar oynanmaya başlandıkça ligdeki hedefimizi de belirleyeceğiz” diye konuştu.

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