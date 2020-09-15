Eskimalatya’da depremzedelerin yaraları sarılıyor

Malatya’nın Battalgazi İlçe merkezi Eskimalatya’daki Yatılı Bölge Okulunun (YİBO) yan kısmında yapımı devam eden 495 deprem konutunun inşaat çalışmaları devam ederken, konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve diğer ilgili ve yetkililer, 24 Ocak 2020’de yaşanan Elazığ merkezli 6.8’lik depremden en fazla etkilenen ilçelerin başında yer alan Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, evleri zarar gören depremzede aileler için Eskimalatya Meydanbaşı Mahallesi’nde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulunun yan kısmında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan deprem konutlarının inşaat çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve yetkililerden bilgi alan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Malatya’ya yaptığı ziyareti hatırlatarak, deprem konutlarının yıl sonunda teslim edileceği müjdesini verdiler.

Depremde evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için bir yandan Gelincik Tepesi’nde deprem konutlarının yapımı devam ederken, diğer yandan da Eskimalatya’daki konutların yapımı hızla sürüyor. 495 konutun inşaat çalışmaları devam ederken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremzede ailelerin mağduriyet yaşamaması için inşaat çalışmalarının her aşamasında takibini sürdürüyor.



“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Yetkililerin inceleme gezisinde bulunan Meydanbaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Şener, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, “Ocak ayında yaşanan deprem sonrasında Eskimalatya’da çok sayıda ev tahrip oldu. Bu zararın ardından başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımız, milletvekillerimiz özellikle de Milletvekilimiz Öznur Çalık ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’de çok önemli işler yaptılar ve depremzedeler için atağa geçtiler. 495 konutun yapımı devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Depremin yaraları sarılıyor”

Depremzede ailelerinin yaralarının sarıldığını belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Milletvekilimiz ve Başkanımız ile beraber depremden etkilenen Meydanbaşı, Toptaş ve Alacakapı mahallelerimizi gezdik. Depremden evleri ağır hasar gören vatandaşlarımız için Yatılı Bölge Okulunun yan kısmında konutlar yapılıyor. Devletimiz depremzede ailelerimizin yaralarını sarıyor. Konut inşası sürüyor. İnşallah en kısa sürede bitirilip hak sahiplerine teslim edilecek. Rabbim bir daha böyle afetleri bizlere göstermesin” şeklinde konuştu.



“Konutlar kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek”

Deprem konutlarının kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Devletimizin gücünün ne kadar büyük olduğunu deprem sonrası bir kez daha gördük. Depremde evleri hasar gören hak sahibi vatandaşlarımız için Gelincik Tepesi ve Eskimalatya’da konutlar yapılıyor. Yatılı Bölge Okulunun yan kısmında 495 konutumuz yapılıyor. İnşası devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde vatandaşlarımız bu konutlara taşınmış olacaklar. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve sayın vekillerimizin katkılarıyla kısa sürede depremin yaralarını sarmış olduk. İnşallah bu en son etabımız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güder’in bu süreçte büyük gayret ortaya koyduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise "Deprem yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam ediyoruz. 2020 yılının Aralık ayı itibariyle de konutlarıyla, camisiyle ve çevre düzenlemesiyle Meydanbaşı’ndaki deprem konutlarımız çok güzel olacak. Yatılı Bölge Okulu’nun yan kısmındaki 495 konutumuzun inşası devam ederken, küçük sorunlar oluştu. O konularla alakalı da yeni yer çalışmaları yapılıyor ve sorun kısa sürede çözüme kavuşacak" diye konuştu.

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