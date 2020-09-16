Pedalllar yetimler için çevrilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pedalllar yetimler için çevrilecek

İHA

Pedalllar yetimler için çevrilecek

Malatya İHH İnsani Yardım Derneği gönüllülerinden İhsan Kılıç ‘’Yetim Farkındalığı’’ oluşturmak için Malatya’dan Bursa’ya pedal çevirecek.
Malatya İHH ofisinin önünde gerçekleşen uğurlama programında konuşan İhsan Kılıç, dünyada yetimlerin zor şartlar altında yaşadığına dikkat çekerek, "Açlıklar, savaşlar, insani krizler, doğal afetler vs derken bunlardan en çok etkilenenler de muhakkak ki yetimlerdir. Yetimler yani babaları vefat eden hiçbir koruması olmayan çocuklardan bahsediyorum. Bende yetimler için ne yapabilirim sorusunu önce kendime sordum ve durumu İHH Yetkililerine aktardım. Yaptığımız görüşmeler sonucu en önemli şeylerden birinin ‘farkındalık oluşturmak’ olduğu kanısına vardık ve böyle bir yola giriştim" dedi.
Malatya’dan Bursa’ya bisikleti ile yola çıkacağını ve yaklaşık bin 500 km’den fazla yol kat etmeyi hedeflediğini belirten Kılıç, "Bir nebze farkındalık oluşturabilirsem ne mutlu bana. Yetimler için bir şeyler yapmak her insanın olduğu gibi benimde insani görevlerimin arasında. Herkesi ‘’yetimler için ne yapabilirim?’’ sorusunu sormaya davet ediyorum’’ şeklinde konuştu.
Giydiği tişörtünde "Yetim Gülerse Dünya Güler ve Her Kalbe Bir Yetim, Kalpler Yetim Kalmasın" sloganları yazan İhsan Kılıç’ı uğurlamaya gelenlerin arasında İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Derin de yaptığı açıklamada ‘Savaşlar, İnsani krizler, doğal afetler, hastalık gibi sebeplerden dünya üzerinde her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalıyor. Bu rakam senede 3,5 milyona ulaşıyor. 24 saat içerisinde 6 binden fazla çocuk insan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları tarafından kaçırılıyor ve kullanılıyor. Dünyanın farklı yerlerinde 2,5 milyon çocuk satılıyor, 300 bin çocuk boylarından büyük silahlarla cephelere sürülüyor. 2015 UNİCEF raporlarına göre dünya üzerinde 400 milyon yetim var ve bunların 150 milyonu herhangi bir kurum, devlet vs koruması olmaksızın sokaklarda yaşıyor. Dikkatinizi çekmek isterim bu veriler 2015 yılının verileri ve 2020 yılındayız yani bu rakamların üzerine yüzlerce milyon yetim çocuk eklenmiştir’’ dedi.
Malatya’da yaptıkları yetim çalışmaları hakkında da bilgi veren Ömer Derin, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yetim her yerde bizim gözümüzde mazlumdur. Afrika’da, Afganistan’da Suriye’de, Irak’ta, Bosna’da, Endonezya’da ve daha onlarca ülkede olduğu gibi yanı başımızda belki bir komşumuz belki bir akrabamız da yetim kalabiliyor. Tabii ki devletimizin sosyal devlet olması, akrabalık bağları vs ülkemizde daha güçlü olması hasebiyle kriz ve açlığın olduğu bölgelere göre daha iyi durumda hayatlarını idame ettirmekteler çok şükür. Malatya İHH olarak bizde Malatya’mızda yüzlerce yetime bağışçılarımızın katkılarıyla destek olmaktayız ve olmaya devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntıları olmamaları için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Yüzlerce yetimimize her ay burs veriyoruz. Gıda kolilerini, adaklık kurban ve kurban bayramlarında kurban paylarını, okul zamanı kırtasiye malzemelerini, bayramlık kıyafetlerini, bayramlık tatlılarını vs vs bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugün de dünyadaki yetim gerçeğinin farkındalığını oluşturmak için İhsan abimizi uğurluyoruz. Tahmini 20 gün boyunca pedal çevirip Bursa’ya farkındalık oluşturmak için ulaşmaya çalışacak olan İhsan abimiz tabiri caizse bir kıvılcım. Umuyoruz ve bunun için de çabalamaya devam edeceğiz ki herkes dünyadaki yetim gerçeğine sırtını dönmekten vazgeçsin. İhsan abimizin söylediği gibi ‘’Yetimler için Ne Yapabilirim?’’ sorusunu herkes kendine sorsun ve artık bu masum yavrularımız için elini taşın altına koysun. Bu vesileyle duyarlı olan herkesi yetimler için bir şeyler yapmaya davet ediyoruz."
Dualar eşliğinde ‘’yetim farkındalığı’’ oluşturmak için ilk pedallarını çeviren İhsan Kılıç yaklaşık 20 gün sürecek bin 500 km’den fazla yolculuğa başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğanşehir’de asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Doğanşehir’de asfalt çalışmaları devam ediyor
Arguvan’a ilk kadın müdür
YEREL HABERLER Arguvan’a ilk kadın müdür
Millet Kütüphanesi ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Millet Kütüphanesi ihaleye çıkıyor
Orduzu’da küle dönen bölge yeniden yeşillenecek Başkan Güder, Çetiner’den ağaçlandırma sözü aldı
YEREL HABERLER Orduzu’da küle dönen bölge yeniden ...
Horata Çayının çevresine yeni bir yaşam alanı kurdu
YEREL HABERLER Horata Çayının çevresine yeni bir yaşam alanı kurdu
Beydağı’nda küle dönen 3 bin fidanın yerine yenileri dikilecek Milletvekili Kahtalı, yangında tahrip olan alanda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Beydağı’nda küle dönen 3 bin fidanın yerine yenileri ...
Malatya İdmanyurdu, Galatasaray’dan Deniz Pala’yı transfer etti
YEREL HABERLER Malatya İdmanyurdu, Galatasaray’dan Deniz Pala’yı ...
Yeni Malatyaspor tam kadro çalıştı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor tam kadro çalıştı
Gürkan, özel halk otobüsü esnafları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürkan, özel halk otobüsü esnafları ile bir araya ...
Malatya’da zatürre aşısına yoğun talep İl Sağlık Müdürü Bentli: “Zatürre ve grip aşısı korona virüse karşı herhangi bir koruma sağlamaz”
YEREL HABERLER Malatya’da zatürre aşısına yoğun talep İl Sağlık ...
Vali Baruş, deprem konutlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Baruş, deprem konutlarını inceledi
ASRİAD Başkanı Özal’den Ahilik Haftası mesajı
YEREL HABERLER ASRİAD Başkanı Özal’den Ahilik Haftası mesajı
TÜGVA’dan rektöre ziyaret
YEREL HABERLER TÜGVA’dan rektöre ziyaret
Genç kızın sır intiharı
YEREL HABERLER Genç kızın sır intiharı
16 yaşındaki genç baraj gölünde ölü bulundu
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç baraj gölünde ölü bulundu
MTÜ, PCFM-2020 Konferansına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER MTÜ, PCFM-2020 Konferansına ev sahipliği yapacak
Belediye Meclisi'nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı
YEREL HABERLER Belediye Meclisi'nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı
Gürkan’dan eğitim vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan’dan eğitim vurgusu
Eskimalatya’da depremzedelerin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Eskimalatya’da depremzedelerin yaraları sarılıyor
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya koronadan öldü
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya koronadan ...
Milletvekili Kahtalı ve Tüfenkci’den Kahveci’ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı ve Tüfenkci’den Kahveci’ye ...
Milletvekili Kahtalı Yeni Cami’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı Yeni Cami’de incelemelerde ...
Yeşiltepe Adli Tıp Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Yeşiltepe Adli Tıp Caddesi yenileniyor
Yazıhan’a tekstil atölyesi kurulacak
YEREL HABERLER Yazıhan’a tekstil atölyesi kurulacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X