Tüfenkci: “Kimse milletin karşısında duramaz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Cumhur İttifakı’nı oluştururken, Macron ve Biden’larda bu işten rahatsız oluyorlar. Kim ne ittifakı oluşturursa oluştursun hiç kimse milletin karşısında duramaz” dedi.

AK Parti Kuluncak İlçe Kongresi’ne katılan Tüfenkci, burada partililere hitap etti. Büyük Türkiye’nin inşasında AK Parti’nin her kademesinde görev alanların payı olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Bu hizmetlerin sahibi milletimizdir” diye konuştu.

“Biz, insanları hiç ötekileştirmedik” diyen Tüfenkci, “Demokrasiyi kalkındırma, özgürlükleri yaşatma; ezilmişleri, mağdurları, mahrumların yanında olma adına milletle beraber siyaset yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yaptığımı hizmetleri günlerce, haftalarca, aylarca anlatsak bitmez. Şu yollara baktığınızda AK Parti’nin mührünü görürsünüz. Hekimhan’a giderken, Hekimhan’dan Malatya’ya giderken, Sivas’a giderken AK Parti’nin mührünü görürsünüz. Hastaneye gittiğinizde AK Parti’nin eserlerini bulursunuz. Onun için bizim davamız, Hakk’a ve halka hizmet davasıdır. Onun için biz gönüller yapmaya geliyoruz. Gönülleri inşa etme adına önemli hassasiyetlerimiz var” şeklinde konuştu.

Milletvekili Tüfenkci, devleti kutsamak adına değil milleti kutsamak adına mücadele ettiklerini belirterek, “Türkiye’yi tek bayrak, tek vatan, tek millet etrafında birleştirirken, onun için Cumhur İttifakı’nı oluştururken, Macron ve Biden’larda bu işten rahatsız oluyorlar. Türkiye’ye karşı içeride dışarıda şer ittifaklarını oluşturmaya çalışıyorlar. Kim ne ittifakı oluşturursa oluştursun hiç kimse milletin karşısında duramaz. Millete rağmen de siyaset olmayacağını biz hep bildik, söyledik. Ona göre de teşkilatlarımızı dizayn ettik” ifadelerini kullandı.

Bu hareketin bir dava hareketi olduğunu vurgulayan Tüfenkci, “Bu harekette görevler sonlansa da bu davaya katkı, hizmet etmek asla ve asla bitmez. Cumhurbaşkanımız, ‘Makamlar geçici, esas olan bu davaya hizmettir’ diyor. Onun için biz birbirimizle uğraşmadan geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah Cumhur İttifakı ve AK Parti daha nice hizmetlerde bulunmaya devam edecek” diye konuştu.

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