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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi imar yolunda hedefi geçti

İHA

Yeşilyurt Belediyesi imar yolunda hedefi geçti

Tecde Mahallesindeki imar yollarını açma çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ocak ile Eylül arasında Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde 23 kilometre imar yolu açarak, 2020 yılı için belirlediğimiz 20 km imar yolu açma hedefimizi aştık” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte Tecde Mahallesinde müstakil evlerin olduğu bölgede devam eden yeni imar yollarını açma çalışmalarını yerinde inceledi.
Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, müstakil evlerin olduğu bölgedeki ulaşım ağının daha akıcı ve güvenli olabilmesi adına başlatılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

“23 km imar yolu açarak 20 km hedefimizi geçtik”
Yeşilyurt’un tüm bölgelerine ulaşımın sağlıklı ve güvenli olabilmesi adına yol açma çalışmalarına hız verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, planlı bir çalışma neticesinde, 2020 yılı için belirledikleri 20 km imar yolu açma hedefini geçen hafta açtıkları yeni yollarla birlikte 23 km ile geçtiklerini söyledi. Yeşilyurt’ta bir yandan yeni yollar açtıklarını diğer taraftan mevcut yolların bakım ve tamiratlarına devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, deprem ve korona virüs salgını nedeniyle müstakil evlere olan ilginin artması neticesinde Tecde Mahallesindeki bu tür yapılaşmanın olduğu bölgelere ulaşımı rahatlatmak adına çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi. Yeşilyurt’un hızla gelişmesi nedeniyle farklı bölgelerde oluşan yeni yaşam alanlarının ulaşım ağını konforlu hale getirmeye devam ettiklerini belirten Çınar, “Yeşilyurt’umuzda hayata geçen yatırımlar, kentsel dönüşüm projeleri, park alanları ve ulaşım ağındaki konfor seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaşam alanları farklı bölgelere doğru kaymaya başladı. İlçemizin dört bir tarafında imar yollarını açma, yolların bakımlarını büyük bir özveriyle yerine getiren ekiplerimiz, 2020 yılı için belirlediğimiz 20 km imar yolu açma hedefimizi geçerek toplamda 23 km yol açıp, bu alanda büyük bir başarının altına imza attılar. Hemşerilerimiz son dönemlerde özellikle deprem ve pandemi salgını nedeniyle havadar ve geniş alanlara sahip bölgelerde ya müstakil ev yapıyorlar ya da mevcuttaki yapıları tercih ediyorlar. Belediyemizin Ruhsat Servisinde normal döneme göre iş ve işlemler beş kat daha artmış durumdadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta son dönemlerde müstakil evler ve parsellere oluşan ilgi nedeniyle geçmişte alınan imar kararları doğrultusunda bu tür yeni yaşam alanlarına gidiş ve gelişleri daha kaliteli ve akıcı hale getirmek adına planlamaya aldığımız yeni imar yollarımızı tek tek açıyoruz. Son yıllarda açılan yollar, yeni park alanları ve farklı yatırımlar neticesinde Yeşilyurt’umuzun en fazla tercih edilen bölgeleri arasında yer alan Tecde Mahallemize bağlı, genellikle müstakil evler ve parsellerin olduğu bu bölgemiz havadar ve geniş alanları nedeniyle vatandaşlarımız tarafından çok fazla tercih ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, 700 metre uzunluğunda ki bu güzergahta 20’lik, 15’lik ve 12’lik imar yollarımızı alt yapı çalışmalarından sonra tek tek açıyorlar. Zeminin sert ve kayalık olmasından dolayı burası zor bir bölge, ekiplerimiz iş makinalarımız aracılığıyla bölgede büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Coğrafi şartların sıkıntılı olmasına rağmen son teknolojik makinalarımız ve aletlerimizin yanı sıra ekiplerimizin deneyimli olması çalışmaların aksamadan sürmesini sağlıyor. Yollar açıldıkça bu bölgemiz daha hızla gelişecek, vatandaşlarımız evlerine ve bahçelerine daha güvenli ve rahat gidip gelecekler. Ruhsat alımına paralel olarak yol açma çalışmalarımızı genişleteceğiz. Yeni yollarımız Tecde’nin gelişimine katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

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