Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık (2)



'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE HER ZAMAN YARDIM ELİMİZİ UZATTIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'daki temasları kapsamında TCDD 5. Bölge Müdürlüğü ve PTT İl Müdürlüğü ile AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın vizyonu doğrultusunda Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kalkınma hareketine başladığını söyledi. Karaismailoğlu, "Gelişen milli ekonomimiz ve her alanda perçinlenen milli bağımsızlığımız dünya üzerinde yepyeni ve güçlü bir Türkiye meydana getirdi. 18 yıllık süre zarfında 'Dünya beşten büyüktür' söylemimizi attığımız her adımda yeniden ortaya koyduk. Mavi vatanımızda hakimiyetimizi ve haklarımızı sonuna kadar savunduk. Güneydoğu'muzu terörden temizledik, Filistinli kardeşlerimize her zaman yardım elimizi uzattık. Bugün de Kafkaslar'da kardeş ülkemiz Azerbaycan´ın haklı mücadelesine destek veriyoruz. Sadece bölgesel bir güç olarak değil artık bir dünya gücü olma hedefiyle, masada dinleyen değil dinlenen bir ülke konumuna geçtik. Güçlü Türkiye ülkümüzü hayata geçirmek için gereken adımları büyük bir kararlılıkla atarken, ülkemizi kalkındırmak ve insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak için de çok önemli ulaştırma ve altyapı projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz" dedi.

Ulaştırma projelerinin, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarları döneminde kendileri için her daim milli bir mesele olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla, 'Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası' başlığı altında bugüne kadar yapılan işlere değer katacak adımları, hayata geçecek yeni projelerimizi ve reform çalışmalarımızı bir araya getirerek bir çalışma planı oluşurduk. 'Milli Bağımsızlık' ve 'Milli Ekonomi' düsturundan uzaklaşmıyor, Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Türkiye ve Malatya 18 yılda gerçek hizmet siyasetini gördü, dev projeler ile tanıştı. Son 18 yılda Malatya´nın sadece ulaşım ve erişim hizmetleri için 8 milyar 690 milyon lira yatırım yaptık. 2003 yılı öncesinde Malatya´nın kaç kilometre bölünmüş otoyolu vardı, 36 kilometre. Bugün bu uzunluk 432 kilometre. Malatya'yı Elazığ'a, Diyarbakır'a, Kahramanmaraş'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık. Yani 80 senede 36 kilometre, 18 senede 396 kilometre. Hiç BSK kaplamalı yolu yokken, 302 kilometre BSK kaplamalı yol yaparak, Malatya'yı daha güvenli ve konforlu yollar ile tanıştırdık. Malatya'da karayolu çalışmalarında 1993-2002 yılları arasında 325 milyon TL harcama yapılmışken 2003-2020 yılları arasında bu tutar yüzde 1944 artışla 6 milyar 637 milyon TL'ye ulaştı. Bugün itibariyle toplam proje tutarı 4 milyar 923 milyon lira olan 8 karayolu projesine de devam ediyoruz. Özellikle Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli ve Bağlantı Yolu Yapımı Projesi ile sadece Malatya´nın değil, bölgedeki tam 16 şehre faydası dokunacak bir eser ortaya koymuş olacağız. Projemiz, tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak, bölgeye ekonomik canlılık kazandıracaktır. Projemizin toplam uzunluğu 5 bin 155 metredir. Bugün itibariyle, projede yer alan çift tüp tünel inşaatının nihai beton kaplamasıyla birlikte, gergin eğik kablolu köprümüzün temelleri ve 168 metrelik pilon imalatını tamamladık. Projemizin bağlantı yollarını, köprü ve tünel ikincil işlerini kısa bir süre içinde bitirip, 15 Aralık 2020 tarihinde açılışını yapacağız."

'YENİ PROJELERLE İNSANIMIZIN KARŞISINA ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Malatya'nın ulaşım ağının güçlenmesi için önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan, devrim niteliğindeki havayolu yatırımları bu alanda tüm Türkiye de olduğu gibi Malatya´da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 2003 yılında bin 96 olan uçak trafiği 2019 yılında yüzde 392 artış ile 5 bin 389´a yükseldi. 89 bin olan yolcu sayısı 800 binleri buldu. Mevcut kapasitesi 500 bin olan yolcu olan terminal binasının kapasitesini artırmıştık. Bu sayede son 18 yılda Malatya ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazla yatırıma ihtiyaç duydu. Havayolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin giderek yükselmesi nedeni ile yapılan genişletmelerin ileriye yönelik ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettik. Bu amaçla yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine uygun, Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik. Proje çalışmalarını tamamladık. 2 Kasım 2020 tarihinde 'Malatya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri Yapımı' ihalesini gerçekleştireceğiz. Malatya´ya 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde ve 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırıyoruz. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya, havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya´ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında sağlanacak artış, bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak. Ticaret faaliyetleri daha da hareketlendirecek. Ulaşım alanında bu adımları atarken Malatya´nın iletişim alt yapısı içinde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Fiberoptik kablo uzunluğunu 1229 kilometreden 4 bin 306 kilometreye çıkardık. Malatya´da hızlı internet kullanıcısı yok iken, bugün 621 bin hızlı internet abonesi bulunuyor. 58 PTT şubesini otomasyona açtık Şubelerin 25'ini de PTT Bank haline getirdik. Malatya Anadolu'yu anayurt yapan destanlar şehrinin adıdır. Bugüne dek Malatya için çok güzel hayaller kurduk ve gerçekleştirdik. Hayal kurmaktan vazgeçmeyelim. Sizlerde çok iyi bilirsiniz ki biz projeleri hazırladıkça 'hayal' dediler. Biz bu hayalleri bir bir hayata geçirmeye, hizmete açmaya başlayınca da türlü türlü bahanelerle yapımına engel olmaya çalıştılar, kirli oyunlara alet ettiler. Ama asla yılmadık, tehditlere kulak asmadık. Dik duruşuyla, cesaretiyle, yiğitliğiyle atılan her adımda yanımızda olduğunu gösteren, Battalgazi´nin torunları Malatyalılar oldukça, ne yaparlarsa yapsınlar, dev eserlerle, yeni projelerle insanımızın karşısına çıkmaya devam edeceğiz."DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-09-30 14:51:15



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