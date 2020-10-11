Yeni Malatyaspor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

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Milli aranın ardından deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar devam ediyor.

Süper Lig’de verilen milli maç arasını güç depolayarak geçiren Yeni Malatyaspor, Nurettin Soykan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Milli takım maçları nedeniyle ülkelerinde bulunan oyuncular dışındaki futbolcuların katıldığı antrenmanda sarısiyahlı oyuncular deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenman ile devam etti.

1 saat 30 dakika süren antrenmanda kondisyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

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