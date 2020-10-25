Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 21'lik skorla galip bitirdi.


Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
53. dakikada Yeni Malatyaspor sağdan köşe vuruşu kazandı. Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 21
55. dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Bu noktadaki takım arkadaşları topu ıska geçince konuk ekip mutlak bir pozisyondan oldu.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.
85. dakikada Furman'ın kullandığı köşe vuruşuna boşta kalan topa Arda vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.


Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cem Satman xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Dumlu xx, Zeki Yavru xxx, Wallece xxx, Semih Kaya xxx, Erkan Kaş x (Olcay Şahan dk. 46 xx), Acquah xx (Youssouf Ndayishimiye dk. 63 xx), Ahmed Ildız xx (Fernando Zuqui dk. 75 x), Kerim Hafez xxx, Christian Cueva xxx, Kubilay Kanatsızkuş xxx (Jody Lukoki dk. 75 x), Benjamin Tetteh xx (Umut Bulut dk. 90 ?)
Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Murat Akça, Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx (Sefa Yılmaz dk. 76 x), Zargo Toure xx, Diego Angelo xx (Dominik Furman dk. 83 ?), PierreYves Polomat xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Arda Kızıldağ xx, Robert Piris xx (Floyd Ayite dk. 61 x), Berat Özdemir xx, Murat Yıldırım xx (Soner Dikmen dk. 61 x), Daniel Candeias xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak,
Teknik Direktör: Mert Nobre
Goller: Murat Yıldırım (dk. 10) (Gençlerbirliği), Semih Kaya (dk. 24), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 53) (Yeni Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli'ye duygulandıran hediye
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'ye duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (EK FOTOĞRAFLAR)
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 ...
Bahçe yangını korkuttu
YEREL HABERLER Bahçe yangını korkuttu
Yeşilyurt eğitim merkezleri Covid-19tedbirleriyle hizmet veriyor Nogay: “Hemşerilerimizin eğitim ve sosyal yaşantılarına yeni değerler katıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt eğitim merkezleri Covid-19tedbirleriyle ...
Sultansuyu’ndaki binalara kurul karar verecek
YEREL HABERLER Sultansuyu’ndaki binalara kurul karar verecek
MHP’nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu
YEREL HABERLER MHP’nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek’ten teşekkür ziyaretleri
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek’ten teşekkür ...
Malatya’da gökyüzünde merak uyandıran cisim Cep telefonu ile cismi kayda alan vatandaş o anları anlattı
YEREL HABERLER Malatya’da gökyüzünde merak uyandıran cisim Cep ...
Malatya'da maske takmayan 13 kişiye 11 bin TL ceza
YEREL HABERLER Malatya'da maske takmayan 13 kişiye 11 bin TL ceza
Yeşilyurt’ta tarımsal üretim ve AR-GE sahasında kuru fasulye hasadı Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış: "Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerini özenle yetiştiriyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta tarımsal üretim ve AR-GE sahasında kuru ...
Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi
Ali Babacan, Malatya'da partisinin il binasının açılışını yaptı
YEREL HABERLER Ali Babacan, Malatya'da partisinin il binasının ...
Battalgazi'de 150 milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER Battalgazi'de 150 milyonluk dev yatırım
Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'da İş yeri kurşunlamaya tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da İş yeri kurşunlamaya tutuklama
Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon
Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Malatya'da gökyüzünde merak uyandıran görüntü
YEREL HABERLER Malatya'da gökyüzünde merak uyandıran görüntü
İntihar girişimi köftecide bitti
YEREL HABERLER İntihar girişimi köftecide bitti
Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği hazırlığı sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği hazırlığı sürüyor
Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Covid-19’a yakalandı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Covid-19’a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X