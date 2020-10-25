Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 21'lik skorla galip bitirdi.





Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

53. dakikada Yeni Malatyaspor sağdan köşe vuruşu kazandı. Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 21

55. dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Bu noktadaki takım arkadaşları topu ıska geçince konuk ekip mutlak bir pozisyondan oldu.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Furman'ın kullandığı köşe vuruşuna boşta kalan topa Arda vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.





Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cem Satman xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Dumlu xx, Zeki Yavru xxx, Wallece xxx, Semih Kaya xxx, Erkan Kaş x (Olcay Şahan dk. 46 xx), Acquah xx (Youssouf Ndayishimiye dk. 63 xx), Ahmed Ildız xx (Fernando Zuqui dk. 75 x), Kerim Hafez xxx, Christian Cueva xxx, Kubilay Kanatsızkuş xxx (Jody Lukoki dk. 75 x), Benjamin Tetteh xx (Umut Bulut dk. 90 ?)

Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Murat Akça, Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx (Sefa Yılmaz dk. 76 x), Zargo Toure xx, Diego Angelo xx (Dominik Furman dk. 83 ?), PierreYves Polomat xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Arda Kızıldağ xx, Robert Piris xx (Floyd Ayite dk. 61 x), Berat Özdemir xx, Murat Yıldırım xx (Soner Dikmen dk. 61 x), Daniel Candeias xx, Bogdan Stancu xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak,

Teknik Direktör: Mert Nobre

Goller: Murat Yıldırım (dk. 10) (Gençlerbirliği), Semih Kaya (dk. 24), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 53) (Yeni Malatyaspor)

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