Malatya´da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Muhammed İ., tartıştığı Çağrı S., tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Şüpheli Çağrı S, yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kanalboyu Caddesi´nde meydana geldi. Çağrı S. ile Muhammed İ., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle Çağrı S., yanında bulunan tabancayla Muhammed İ.´ye ateş etti. Bacağından yaralanan Muhammet İ. çağırılan ambulansla Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Muhammed İ.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çağrı S., yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-28 23:52:03
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