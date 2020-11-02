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Yeşilyurt Belediyesi, rulo çimlerini kendi üretiyor Belediye hem gelir elde ediyor hem de parklara canlılık katıyor

İHA

Yeşilyurt Belediyesi, rulo çimlerini kendi üretiyor Belediye hem gelir elde ediyor hem de parklara canlılık katıyor

Tarımsal üretime verdiği desteklerle üreticinin yanında olmaya devam eden Malatya Yeşilyurt Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanları kendi ürettiği çim rulolar ile yeşillendiriyor.
Yeşilyurt Belediyesi, Tarımsal Üretim ve ARGE sahasında yer alan toplam 15 dönümlük alanda rulo çim üretimi gerçekleştiriyor. Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesi ile ilçedeki yeşil alanlarım sosyal yapısına farklı bir renk getirecek çim rulolar sayesinde hem belediye bütçesine ek gelir sağlanacak hem de sağlam ve dayanıklı çimler bölgeye canlılık katacak. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Örnekköy mahallesinde hizmete sunulan Tarımsal Üretim ve ARGE sahasında ki 15 dönümlük alanda üretimi yapılan rulo çimlerin kesim ve serim programına katıldı. Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerin gözetiminde gerçekleşen ekim, bakım ve sulama döneminden sonra hazır hale getirilen rulo çimlerin kesim işlemlerini yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, paketler halinde hazırlanıp Beylerderesi Şehir Parkının 2.Etabındaki Millet Bahçesindeki yeşil alanlarına getirilen rulo çimleri kendi elleriyle serdi.

“Belediye bütçesini kâra geçirip, ilçeyi güzelleştiriyoruz”
‘Yeşil Gıda Seracılık’ ve ‘Tarımsal Üretim ve ARGE Sahası’ yatırımlarıyla Yeşilyurt’un zengin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Başkan Çınar, alanında deneyimli ekiplerin gözetiminde sulaması, bakımı ve toplanması yapılan rulo çimler sayesinde bir yandan belediye bütçesini kâra geçirdiklerini diğer taraftan da yeşil alanları sağlam ve dayanıklı rulo çimlerle güzelleştirdiklerini söyledi.

“Daha yeşil, daha ferah, daha yeşil bir Yeşilyurt için çalışıyoruz”
Rulo çimleri dışarıdan satın almadan kendi imkanlarıyla yetiştirecek ve serecek olmanın pratik ve çözüm odaklı iş verimliliğini de artıracağını sözlerine ekleyen Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki ekiplerin planlı ve düzenli çalışmaları neticesinde Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızdaki 15 dönümlük alanda üretimi yapılan rulo çimlerin kesim işlemleri tüm hızıyla sürerken, bizlerde verimli topraklarımızda özenle yetiştirdiğimiz çimlerin öncelikle kesimini sonrada Millet Bahçemizdeki serim çalışmalarını yerinde takip ettik. Ziraat Mühendislerimizin kontrolünde, sağlıklı ve güzel bir alanda gerçekleşen çalışmalar neticesinde 15 dönümlük alanda rulo çim üretimi yapmak büyük bir başarıdır. Yaklaşık 5 ay önce ekilen çimlerin buradaki ekimi, sulaması ve kesiminden sonra düzgün bir formda 45 cm genişliğinde 110 cm uzunluğunda olacak şekilde toplanıp paletler eşliğinde kamyonlara yüklenip Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesindeki yeşil alanlara seriliyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak yine örnek ve güzel bir başarının altına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerindeki yeşil alanlarımız artık burada üretilen rulo çimler sayesinde daha canlı ve renkli olacaktır. Belediye olarak ilk kez bu uygulamayı hayata geçirdik, kendi çimimizi kendimiz ekip kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan satın aldığımız çimlerde bölge iklimine adaptasyonu açısından bazı sıkıntılar yaşıyorduk ancak bunu kendi ürettiğimiz çimlerde yaşamayacağız. Rulo çimlerimiz serildiği alanlarda sağlam ve dayanıklı bir şekilde yerini alıp, ismiyle müsemma Yeşilyurt’umuzun daha fazla yeşille buluşmasına ayrı bir ahenk katacaktır. Tabii ki yeni uygulamamız belediye bütçemize de katkı olarak geri dönecektir, dışarıdan alıp para harcamaktansa kendi alanlarımızda kendimiz üreterek belediye kasasına ek gelir getirmiş oluyoruz. Bununla birlikte yeni bir iş alanının da kapısını aralayıp istihdama da katkı sunmuş oluyoruz. Bir yandan belediyemizi kâra geçmiş olurken diğer taraftan rengi ve kalitesiyle daha güzel rulo çimlere kavuşmuş olduk. Daha yeşil daha güzel daha ferah bir Yeşilyurt için yeşil alanların artırılması hedefimize buradaki çalışmalarımızla ciddi katkı sunuyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını da böylelikle artırmaktayız. Ekiplerimiz her geçen gün daha fazla tecrübe sahibi oluyor, bu deneyimler ışığında çalışmalarımızı geliştirip daha iyi noktalara taşıyacağız”

“Tarımsal yatırımlardan bereketli sonuçlar alıyoruz”
Yeşilyurt’un verimli topraklarından doğru ve planlı çalışmalar neticesinde bereketli ürünler topladıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “ Tarımsal ÜretimARGE Sahamız ve Yeşil Gıda Seracılık Alanımızda 100’den 100 yerli tohumlardan ürettiğimiz meyve ve sebzelerimizin dışında, bu ürünlerden hazırladığımız turşuluklarımızı ve salçalarımızı da hazırlıyoruz. Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızda rulo çim üretimi dışında nohut ve kuru fasulye tarlalarımızda ise çok güzel neticeler aldık, ekiplerimiz burada çok bereketli ürünler topladılar, sofralarımızdaki doğal ürünlerin sayısını artırmaktayız. Bununla birlikte tarım alanlarımızda özel ve düzenli çalışmalar neticesinde hazırlanan ürünleri daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla aktif bir çalışma döneminden geçen Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifimiz içinde üretim ve satış noktalarını belirledik. Doğal ve organik ürünlerimiz, kooperatifimizin çalışmaları neticesinde özel ambalajlarda hazırlanıp satış noktalarında ki raflarda yerini alacaktır. Yeşilyurt’u her alanda geliştirmek ve büyütmek için var gücümüzle canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çınar, tatlı ikramında bulunduğu personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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