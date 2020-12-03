Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama 

Taha AYHAN/ MALATYA (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 15 gram bonzai ile yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişiden, 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo 15 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 kişi ise tutuklandı. Aynı dosya kapsamında önceden tutuklanan 2 kişinin de tutukluluk halinin devamının kararı verildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-03 18:51:53
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