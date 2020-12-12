Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Kayseri karayolu Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 12 AAF 530 plakalı renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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