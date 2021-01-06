Tarihi eserlere müşteri arayan şahıs jandarmaya yakalandı

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Malatya’da, elindeki tarihi eserleri satmak isteyen bir kişi, müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Arguvan İlçesi Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. H.H.A. isimli şahsın, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Jandarmanın H.H.A. isimli şahsın aracında yaptığı aramada, 101 adet çeşitli medeniyetlere ait sikke, 1 adet metal arama dedektörü, 1 ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma olayla ilgili H.H.A isimli şahsı gözaltına aldı. Tahkikat sürdürülüyor.

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