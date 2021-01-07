Tarihi sikke ve silahlar ele geçirildi

Malatya’da tarihi sikkeler ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde, Kale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahısın evinde ve araçlarında arama yapıldı.
Yapılan aramada, Roma dönemine ait 124 adet bronz sikke, 1 adet eski dönemlere ait bronz saat, 1 adet Roma dönemine ait kolye, eski dönemlere ait 6 bronz rozet, 3 adet eski dönemlere ait ok ucu, 3 adet eski dönemlere ait bronz küpe, 1 adet Ermeni dönemine ait dini tören buhardanlığı, 1 adet Bizans dönemine ait bronz mühür, 3 adet define aramada kullanılan dedektör, 4 adet kaçak kazıda kullanılan kürek, 1 adet kaçak kazıda kullanılan su terazisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, toplam 140 adet tarihi eseri 3 adet dedektör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet muhalif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.