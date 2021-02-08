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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekillerinden ilçe ziyaretleri

İHA

Milletvekillerinden ilçe ziyaretleri

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı, Malatya’daki temasları kapsamında ilçe ziyaretleri kapsamında Arapgir ve Arguvan ilçelerini ziyaret ederek, hem parti teşkilatları hem de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya’da bütün ilçelerin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, kentin her noktasına önemli hizmetler kazandırdıklarını anlattı.
Milletvekili Kahtalı, hükümet olarak bütün yatırımları hızlı bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Okullarımızı, hastanelerimizi tamamladık. Yapımı devam eden hizmetlerimizi de yakından takip ediyoruz” dedi. AK Parti olarak Türkiye ve Malatya’da önemli hizmetler yaptıklarını kaydeden Kahtalı, “Hizmetlerimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Her alanda gerek ülkemize gerekse de Malatya’mızda büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik. Hizmetlerimiz artarak devam ediyor” şekllinde konuştu.
Milletvekili Kahtalı, 2023 seçimlerine hazır bir şekilde yollarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi. AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise AK Parti’nin bir hizmet partisi olduğunu ifade ederek, “Bizler bu davaya ülkemize, şehrimize, memleketimize ve milletimize hizmet için girdik. Ülkemizdeki ve Malatya’mızdaki değişimler, dönüşümler, yatırımlar; Malatya’nın gelişmesi, ilçelerimize gelen hizmetler, gerçekten önemli yatırım ve hizmetler. AK Parti’yle birlikte Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasında bir fert olarak bir yandan da bir sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz” dedi.
Milletvekili Çakır, pandeminin getirdiği zorluklara rağmen çalışmaların, yatırım ve hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Hükümetimiz her türlü hızlı adımları atıyor. Ülkenin ekonomik gücü çok önemli. Bir yandan içeride ve dışarıda terörle mücadele ediyoruz bir yandan da ülkemizi her alanda büyütüp, geliştirmek için çalışıyoruz. Terörü bitirme noktasına geldik ama Türkiye karşıtlığı içerisinde olanlarda hiçbir zaman eksik olmadı. Bir gün FETÖ bir gün PYD bir gün Gezi olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’ye karşı yapılan saldırıların çoğu kılıfa bürünüp yapılıyor. Bu hareketler ‘masum’ olarak gösteriliyor. PKK’nın siyasi uzantısı ‘barış, kardeşlik, insanlık, dayanışma’ hikayeleri okuyor. Avrupa aynı şeyleri bize dikte etmeye çalışıyor. Boğaziçi Üniversitemizde maalesef öğrencileri kullanarak, ‘yürüyüş be protesto’ adı altında bir çok marjinal yapı ve terör örgütünün uzantılarının üyelerinin olduğunu görüyoruz. Öğrenci kılığına girerek nelerin peşinde olduklarını iyi biliyoruz. Bunların nerelerden beslendiğini milletimiz çok iyi biliyor. Polisine, askerine, güvenlik güçlerine ‘katil’ diye bağırabilen bir insanın, bu topraklarda yaşayarak hala ‘demokrasi, özgürlük ve barış’ demesinin ne kadar gerçek olduğunu çok net görüyoruz. Bu anlamda bizler her zaman uyanık olacağız. Nereden neyin çıkacağını bilemeyiz ama çıktığı zamanda bunu geri planda kimin organize ettiğini ve yönettiğini de bilmek zorundayız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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