Fendoğlu, turizm desteği istedi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, Malatya’nın Arapgir İlçesinde bulunan Onar Köyü’nün tarihi önemine değinerek, Arapgir, Kemaliye ve Ağın Turizm destinasyon bölgesi içerisinde bulunan ve bu bölgede turizm açısında ayrı bir çekim merkezi oluşturacak yatırımlar istedi.

Arapgir Onar Köyü’nde Anadolu'nun en eski Cem Evi olduğunu, tarihi kaya mezarları ve Göktürk Alfabeleri ile Yazılı Yazıtlarının bulunduğunu belirten Fendoğlu, bu tarihi değerlerin incelenmesi, kazı çalışmalarının ve araştırmaların yapılması, ayrıca çevre düzenlemesinin yapılması için Turizm Bakanlığından destek istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Fendoğlu, “Danişmentlilere ev sahipliği yapmış Arapgir’de, Oğuzların Bozok Kolu, Bayat Boyu, OnAr Oymağından, Hoca Ahmet Yesevi Soyundan Gelen Şeyh Hasan Onar'ın Kurduğu, Anadolu'nun En Eski Cemevi Onar Köyünde dir. Bu Cemevi’ne ev sahipliği yapan onar köyümüzde bulunan kaya mezarları köyün tarihi önemini ayrıca göstermektedir.

19 Kaya Mezarı Roma dönemine dayanmakta ve mezar odalarının bir kısmı yaşam ve ibadet mekânı olarak da kullanılmıştır. Ayrıca son dönemlerde Göktürk Alfabeleri ile Yazılı Yazıtlar bulunmuş ve bunların bilimsel olarak incelenmesi önem arz etmektedir. Onar Köyümüzün Turizmde önemli çekim merkezi haline gelmesi için Turizm Bakanlığımızın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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