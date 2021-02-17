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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi ‘kiraz ve vişne bahçesi’ kuruyor

İHA

Yeşilyurt Belediyesi ‘kiraz ve vişne bahçesi’ kuruyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pazar payını yükseltmek amacıyla Gündüzbey ve Fatih Mahallelerindeki 25’er dönümlük alanlarda ‘Kiraz ve Vişne Bahçesi’ projesine başladıklarını söyledi.
Fatih Mahallesi’nde 25 dönümlük alanda faaliyete sunulacak olan ‘Kiraz ve Vişne Bahçesi’ projesi için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dalbastı kirazı ile Kozluk Vişnesinin sağlıklı, düzenli ve planlı alanlarda yetiştirilmesine destek vermek amacıyla iki farklı bölgede hayata geçecek olan tesislerin, gelecekte kurmayı hedefledikleri Kiraz Entegre Tesisleri projesinin alt yapısı olduğunu vurguladı.
Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki faaliyet alanlarını genişlettiklerini ifade eden Çınar, Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahip Yeşilyurt’un dünyaca ünlü dalbastı kirazından sonra tadı ve aromasıyla farklı bir lezzet olan Kozluk Vişnesinin de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması için Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından gerekli girişimlerin başlatıldığının altını çizdi.
Yeşilyurt’un tarımsal yatırımlarda rol model olması adına başlattıkları yatırımları farklı projelerle güçlendirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Havası, suyu ve iklimiyle verimli topraklara sahip Yeşilyurt’umuzun güçlü potansiyelini güçlü, kalıcı ve planlı yatırımlarla ülke ekonomine katkı verecek düzeye ulaştırma noktasında yatırımlarımıza ve projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizin iki farklı bölgesine kuracağımız ‘Kiraz ve Vişne Bahçesi’ projemizin yanı sıra sahlep ve tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesini sağlayacak yeni üretim alanlarımızla tarımsal vizyonumuzu daha iyi bir seviyeye çıkartacağız. İlçemizin dünyaca ünlü meyvesi olup; tadı, aroması ve kalibresiyle damaklarda farklı bir lezzet bırakan coğrafi işaret tescil belgeli dalbastı kirazımız ile coğrafi işaret tescil belgesi alması adına girişimlerde bulunduğumuz Kozluk vişnemizin planlı ve düzenli alanlarda yetiştirilmesine destek verecek, bununla birlikte çiftçilerimize teorik ve pratik eğitimlerinde verileceği ‘Kiraz ve Vişne Bahçesi’ projelerimizi, Gündüzbey ve Fatih Mahallelerimizde belediyemize ait 25’er dönümlük alanda hizmete sunacağız. Gelecekte kurmayı hedeflediğimiz Kiraz Entegre Tesisleri projemizin alt yapısı olacak şekilde gerekli organizasyonu yapılan bu tesisler için temin ettiğimiz bin 900 adet kiraz ve vişne fidelerini toprakla buluşturmaya başladık. Zirai ve tarım tekniklerinin üst seviyede uygulanacağı her iki tesisimizde damlama sulama yöntemiyle yetiştireceğimiz kiraz ve vişne fidelerimizle, yöresel ürünlerimizin ihracatının artması ve pazar payının yükselmesi için başlattığımız dev yatırımlarımızı farklı bir projeyle taçlandırmış olacağız. Yeşilyurt Kent Konseyimiz bilindiği üzere Kozluk Vişnemizin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması adına girişimlerde bulunmuştu, inşallah bu özel meyvemizde hak ettiği değere kavuşacaktır. Malatya’mızın dünyaca ünlü altın sarısı kayısımıza alternatif yeni ürünlerin yetiştirilmesine de bu vesileyle destek vermiş olup, çiftçilerimizin de bu tür ürünlere yönelmelerini sağlayacağız. Gündüzbey ve Fatih mahallemizdeki 25’er dönümlük alanlarımız, kiraz ve vişne fidelerimiz sayesinde daha değerli ve nitelikli hale kavuşup, bu alanlarda vereceğimiz eğitimlerle bölgemizin tarımsal potansiyelinin daha fazla hareketlenmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Salep yetiştiriciliği de başlatılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa ‘Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi’ projesini başlatacaklarını hatırlatan Başkan Çınar, “ Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızda belirlediğimiz bir alanda Tarım ve Orman Bakanlığımızla işbirliği halinde sahlep üretimine başlayacağız. Bölge çiftçisine örnek olabilecek uygulamalı eğitim alanlarına sahip olacak bu bölgemizde, içecek, dondurma, pastacılık ve kimya gibi sektörlerde kullanılan ve ülke pazarında aranan özelliklerde olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek olan salep bitkisi üretimine de hız vereceğiz. Nisan ayında toprakla buluşturacağımız endemik bir bitki olan sahlepi de alanımızda yetiştirerek, ürün çeşitliliğimizi artırmış olacağız. Sahlep üretiminde başarılı sonuçlar aldığımız takdirde, çiftçilerimize bu tür ekimler yapmaları noktasında önerilerde bulunup, gerekli destekleri sağlayacağız“ ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt’un doğal ve yöresel lezzetlerin hak ettiği değeri görebilmesi adına başlattıkları çalışmaların boyutunu her geçen gün genişlettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Yeşil Gıda Seracılık Alanımız, Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızın yanı sıra Yeşil Gıda Market, Yöresel Ürünler Pazarı, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi ve Derme Kadın Kooperatifi faaliyetleriyle bölgemizin tarımsal anlamdaki yeterlilik seviyesini daha iyi bir noktaya taşımaktayız. Belediyemizin projelerinin yanı sıra kadın kooperatiflerimizin etkin ve özverili çalışmaları neticesinde birbirinden kıymetli yöresel ürünlerimiz, yemeklerimiz ve diğer bütün lezzetlerimizin planlı ve düzenli organizasyonlarla geniş kesimlere ulaşmasını sağlıyoruz. Kısa sürede hayata geçirdiğimiz bu tür yatırım ve projeler neticesinde bölgemize özgü yöresel lezzetlerimize taleplerin arttığını görmek bizi yeni projeler için teşvik etmektedir. Belediyemizin ciddi destekleri neticesinde coğrafi işaret tescil belgesine kavuşan, padişah yemeğimiz kiraz yaprağı sarma köftemizde son dönemlerde ülke çapında büyük ilgi görmeye başladı. Televizyonlardaki dizi ve yemek programlarında bu yemeğimizden övgüyle bahsedilmesi bizi mutlu etmektedir. Türkiye’nin farklı yerlerinden bu yemeğimizle ilgili ciddi talepler almaya başladık. İnşallah bu ve benzeri tüm lezzetlerimiz, bölgemizde hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız sayesinde daha geniş kesimlere ulaşacaktır. ‘Kiraz ve Vişne Bahçesi’ proje alanımızda yetiştireceğimiz kiraz ağaçlarımızın hem meyvelerinden hem de yapraklarından bu şekilde istifade ederek, dalbastı kirazımızın daha fazla ilgi görmesini sağlayacağız. Toplumda farkındalık oluşturan projelerimiz ile kiraz ve vişne ihracatında daha iyi rakamlara ulaşıp, Yeşilyurt’umuzun milli ekonomiye olan katkısını artıracağız. Çünkü biz bölgemizin ne kadar güçlü bir alt yapıya ve çalışkan insanlara sahip olduğunu biliyoruz. Doğru, güçlü ve nitelikli yatırımlarla bu potansiyeli hareketlendiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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