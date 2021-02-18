Kaymakam Öztaş aşı oldu

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Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kaymakamı Muhammed Öztaş covid19 aşısı oldu.

Covid19'a karşı Türkiye’de sürdürülen aşı çalışmaları kapsamında ilk doz aşısını Hekimhan Devlet Hastanesinde yaptıran Kaymakam Muhammed Öztaş, yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinden uzak kalmak için aşı tavsiyesinde bulunup, "Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde ilk doz aşımızı olduk. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın sağlıkları için aşılarını yaptırmalarını önemle rica ederim" dedi.

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