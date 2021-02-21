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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci yol genişletme çalışmalarını inceledi

İHA

Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci yol genişletme çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların işlevselliğini artırmak amacıyla kent genelindeki genişletme, yenileme ve alternatif yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile birlikte İstasyon Caddesi üzerinde yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. İstasyon Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Malatya trafiğini rahatlatmak için İstasyon Caddemizde genişletme çalışmaları başlattık. Hastanenin buraya yapılması ile birlikte akşam ve sabah trafik yoğunluğu yaşanmakta. İstasyon Caddemiz bir gidiş bir gelişti. Yapmış olduğumuz çalışmalarla dört şerit olarak düzenleyeceğiz. Yüzde 40 oranında trafiğin rahatlaması sağlanacak” dedi.

“Malatya’nın ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz”
İstasyon Caddesi’nin genişletilmesi çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Geçtiğimiz süreç içerisinde Anayurt Bulvarı’nın dört şerit şeklinde yapılması ve bağlantı yollarının da buna uygun hale getirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgedeki trafiğin rahatlatılması noktasında İstasyon Caddemizin 4 şeride çıkarılması için arkadaşlarımızın yapmış olduğu planlamalar çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Asfalt öncesi yapılan işlemleri yerinde görüp incelemek için değerli bakanımız ile birlikte buradayız. İnşallah Malatya’nın birinci sorunu olan ulaşım ve trafik sıkıntısını gerek Anayurt Bulvarı, gerekse de Danişment Gazi Bulvarı, Güney ve Kuzey Kuşak Yolları ve Kuzey Çevre Yolu ile çözüme kavuşturmuş olacağız. Çalışmalarımız memleketimize ve insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan Malatyalı hemşehrilerimizin mutlu olması”
Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarının devam ettiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi de, “Büyükşehir Belediyesi çalışıyor, AK Partili belediyeler çalışıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle göreve geldiği günden itibaren şehir içi ulaşımını rahatlatmak adına atmış olduğu adımlar bir Malatyalı olarak bizleri de memnun ediyor. Gerçekten şehrin rahatlaması, önümüzdeki süreçte kuşak yollarının ve çevreyolunun faaliyete geçmesi ile birlikte bu trafik çok daha rahatlayacak. Malatya gün geçtikçe büyüyor. Anayurt Bulvarı’nı daha önceden hizmete açmıştık. Bugün burada yapılan çalışma özellikle hastane ve emniyetin burada olması nedeniyle sıkışan trafiği rahatlatmış olacak. Anayurt Bulvarı’na da çok güzel bir bağlantı yolu kazandırılmış olacak. Önemli olan Malatyalı hemşerilerimizin mutlu olması. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz insanların ulaşım sorunlarını ortadan kaldırarak Malatyalıları memnun ediyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından örnek olarak da gösterildiğini belirten Tüfenkci, “Malatya’mızın ve AK Partili belediyeciliğin özellikle CHP’li belediyelere örnek gösterilmesi bizleri gururlandırdı. AK Parti Grup Toplantısı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye hizmetlerini örnek göstermesi Malatya Milletvekili olarak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Başkanımıza da teşekkür ediyorum bizlere o gururu yaşattığı için. Onun için açıklamamın başında dedim ki ‘Büyükşehir çalışıyor, hizmet etmeye devam ediyor’ diye. Arguvan ve Hekimhan ilçemizi ziyaret ettik. Arguvan Belediye Başkanımız ve Hekimhanlı hemşerilerimizin memnuniyetlerini duyduk. Bu bizi mutlu etti. Bunlar yapacağımız hizmetler için de bize şevk ve heyecan veriyor. Bu vesile ile tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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