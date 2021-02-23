Malatya Şeker Fabrikası'nda son 40 yılın üretim rekoru Tüfenkci: "Türkiye'yi üreterek büyütmemiz lazım"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikası'nın üretim rekoruna imza atmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi üreterek büyütmemiz lazım. Bu anlamda hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor. Fabrikamız bu kampanya döneminde 160 günlük bir sürede rekor çalışmaya imza attı ve yaklaşık 68 bin ton üretimi gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Milletvekili Bülent Tüfenkci, üretimde son 40 yılın rekorunu kıran Malatya Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, Şekerİş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ve Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun ile istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, ‘’ Malatya Şeker Fabrikası 2020 yılı kampanyamız 1 Eylül itibari ile başladı. Şubat başı ile sona erdi. Bu yıl çok bereketli ve verimli bir kampanya süreci geçirdik. Çiftçilerimize bu yıl yaklaşık 600 bin ton pancar tesellüm edildi. bunun karşılığında 545 bin 45 pancar işleyerek 68 bin ton şeker, 177 bin ton yaş küspe, 26 bin 500 ton da melas elde ettik. Fabrikanın kurulduğu yıldan bu yana ilk kez rekor yeniliyoruz. Kampanyamız 160 gün sürdü, bu da gerçekten Malatya için büyük bir katma değer. Bu istatistiklere göre yaklaşık 500 milyon katma değer oluşturduğu hesaplanıyor. Yaklaşık 100 bin insan bu fabrikada ekmek yedi. Önümüzdeki yıl için de çiftçilerimizden büyük bir talep var. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü pancara iyi bir fiyat verildi. Bu yıl da yaklaşık 700 bin ton hedefliyoruz. Sayın Tüfenkci'ye de şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum, hep bizim yanımızda oldunuz, bize sahip çıktınız’’ şeklinde konuştu.

Ziyarette Konuşan Milletvekili Bülent Tüfenkci ise rekor üretimde emeği geçenleri tebrik ederek, şeker pancarı ekimine olan ilginin arttığını kaydetti.

Yazıhan'ın sulamaya açılmasıyla beraber pancar ekiminin arttığını kaydeden Tüfenkci,"Salgın süresince üretimin devam etme noktasında, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemiz ve hükümetimiz büyük bir çaba sarf ediyor. AK Parti Malatya’da ne yapıyor diye soru soruluyor. Yazıhan’nın sulamaya açılmasıyla beraber yıllardır şeker pancarı ekmeyi unutan köylümüz şeker pancarı eker hale geldi. Ve ciddi bir üretim kapasitesine ulaştı. Fabrikamız bu kampanya döneminde 160 günlük bir sürede rekor çalışmaya imza attı ve yaklaşık 68 bin ton üretim gerçekleştirdi. Biz kampanyanın sona ermesiyle beraber başta işçilerimize ve idari personellerimize teşekkür etme adına sendikamızı ziyaret ettik" dedi.



"Organize Sanayisine ciddi anlamda arsa talebi olmakta"

Tüfenkci, üretimde önemli bir rekora imza atıldığını belirterek, "Bu dönemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya Şeker Fabrikası Malatya’mız için önemli, Türkiye için önemli. Bu noktada Türkiye’nin pancar üretimine katkı sunarak, bunu işleyerek stratejik ürün haline getirilmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye’yi üreterek büyütmemiz lazım. Bu anlamda hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor. Bu anlamıyla Malatya’nın 6. Bölge teşfiklerinden yararlanıyor olması Malatya’nın yatırım üssüne gelmesi noktasında önemli bir parametre. Organize Sanayisine ciddi anlamda arsa talebi olmakta. Geçici işçi sorunu sadece Malatya’nın sorunu değil. Bütün Türk Şekerin fabrikalarında çalışan işçi kesiminin sorunu. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki günlerde adım atılacaktır. Bugüne kadar onları mağdur etmedik. Bunda sonrada Allah’ın izniyle mağdur etmeyiz. Malatya’lı Hemşerilerimizin küspe kokusu ile ilgili sorunu var. İnşallah bu dönem içerisinde de bunu sonlandırırız’’ ifadelerini kullandı.



"Almış olduğumuz destekle en iyi noktaya getireceğiz"

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun da yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"2020 2021 yılında 545 bin ton pancar işleyerek 68 bin ton şeker ürettik. Fabrikanın kuruluşundan bu yana en iyi değeri elde ettik. Bu değerin elde edilmesinde bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarından dolayı sayın Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bizler Malatya Şeker Fabrikası olarak ülke ekonomisi için üretime devam edeceğiz. Gerek milletvekillerimizden gerekse hükümetimizden almış olduğumuz destekle fabrikayı eni iyi noktaya getirmeye çalışacağız.’’

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