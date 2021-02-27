Alman oyuncu Wilma Elles, Malatya’ya hayran kaldı

Dizi çekimi için Malatya’da bulunan oyuncu Wilma Elles, Malatya’da yöresel yemekleri çok sevdiğini belirterek, “Buradan kilo alarak ayrılacağım galiba” dedi.

Malatya'da çekimleri devam eden bir dizi de rol alan ünlü oyuncu Wilma Elles, kente hayran kaldığını ifade ederek, özellikle yöresel yemekleri çok beğendiğini söyledi. Dizi çekimlerinden artan zamanlarda kentin tarihi ve turistlik bölgelerini de gezen ünlü oyuncu, Orman Okulu projesini de ziyaret ederek burada yetkililerden bilgiler aldı.

Bu projenin eğitime kattığı önemi anlatan Elles, "Buradaki okul konsepti benim eğitim sistemimle birebir aynı. Bir çocuk sadece bilimsel değil aynı zamanda duygusal olarak kendini eğitmeli ve kendini sanatsal olarak da geliştirmeli ki bir bütün insan olarak gelişimini tamamlasın. Hayatta sorunlara o zaman daha iyi çözümler bulabilir” dedi.

"Malatya'yı çok beğendim"

Malatya'yı çok beğendiğini ve film çekimleri sırasında çok destek aldıklarını belirten Elles, ayrıca Levent Vadisi'ne yaptığı geziden de övgü dolu sözlerle bahsetti. Malatya’nın yöresel yemeklerini de çok güzel bulduğunu ifade eden Elles, “Kilo alarak buradan ayrılacağım galiba. 3 gün önce Akçadağ'da ki Levent Vadisine gittik. Oradaki doğa harikalarını gördük. Bu arada orada zipline ile uçtuk uçurumun üstünden. Çok güzeldi. Tavsiye ediyorum. Malatya'nın insanları çok nazik. Nezaket burada çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dizi için çok destek aldık. Umarım dizimizde sonunda çok beğenilecektir" şeklinde konuştu.

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