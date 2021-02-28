Battalgazi’de yeni imar yolu açma çalışmalarına başlandı Güder: “2021 yılındaki hedefimiz geçen yılın üzerine çıkmak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de yeni imar yolu açma çalışmalarına başlandı Güder: “2021 yılındaki hedefimiz geçen yılın üzerine çıkmak”

İHA

Battalgazi’de yeni imar yolu açma çalışmalarına başlandı Güder: “2021 yılındaki hedefimiz geçen yılın üzerine çıkmak”

Her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Malatya’nın Battalgazi İlçesinde yeni imar yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi, kış ayı nedeniyle ara verilen Çamurlu Mahallesindeki toplam 3 bin metre uzunluğundaki yeni imar yolu açma çalışmalarına yeniden başladı.
Ulaşım yatırımları kapsamında son bir buçuk yıllık zaman zarfında Battalgazi’de açtığı 60 kilometrelik yeni imar yolu çalışmaları ile vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştıran Battalgazi Belediyesi, geçtiğimiz Eylül ayında Çamurlu Mahallesinde başlattığı ve kış ayı nedeniyle ara verdiği yeni imar yolu açma çalışmalarına yeniden başladı. Ekipler, ilk olarak Çöşnük Mahallesi önünden Çamurlu Mahallesindeki Venk Caddesine açılan 3 bin metre uzunluğundaki yeni imar yolu açma çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Battalgazi’nin dört bir yanına yeni imar yolları kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bu hummalı çalışmalar, hem trafik ağının genişletilmesi hem de bölgede yapılacak olan yapılaşmalar için büyük önem arz ediyor.
Yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile Battalgazi’nin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Çamurlu mahallesinde başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler aldı.

“Battalgazi’mizde yeni cazibe merkezleri oluşturuyoruz”
Battalgazi’ye yeni cazibe merkezleri oluşturmak için çalışmalarına yeniden başladıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Battalgazi’miz gelişimi için gerekli olan tüm imar yollarını açma çalışmalarımız bir yıldır aralıksız devam ediyor. Yolun medeniyet olduğunu biliyoruz. Yol, alt yapının ve üst yapının gelişmesine katkıda bulunuyor. Bir yerde eğer yol yoksa alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılamıyor. Bir yandan yeni imar yolları açarken, diğer yandan da yol yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bu zamana kadar yollarımıza 150 milyonun üstünde bir yatırım yaptık. 60 kilometrenin üstünde yeni imar yolumuzu açtık. Özellikle Beydağı eteklerinde çalışmalarımızı başlattıktan sonra arsa ve arazi sahibi olan insanlarımız veya müteahhitlerimiz nasıl bir çalışma yapabilecekleri hususunda bizden bilgi almak istiyorlar. Battalgazi Belediyesi olarak burada büyük bir emek veriyoruz. Beydağı eteklerindeki yeni imar yolumuzu açarken buradaki eğimli olan alandan çıkan taşları da vatandaşlarımızın rahat ulaşım sağlaması için yol yapımında kullanıyoruz. Konkasörlerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarda günlük yaklaşık bin ton civarında taşı öğütüp mıcır haline getiriyoruz. Çalışmalar başladığı günden bu yana yüz bin ton civarında yollarımızda kullanacağımız mıcır elde ettik. Kış döneminden dolayı kısa bir ara vermiştik. Bugün yeniden çalışmalarımıza başladık. Yeni imar yolu açmadaki hedefimiz, geçen yılın üzerine çıkmak. Biz, aşılmayacak dağları, ulaşılamayacak yerlere yollarımızı yapmaya karar vermiştik. Bu yolları açtıktan sonra özellikle inşasında yatay mimariyi koruyup, bu bölgeleri Battalgazi’mizin yeni cazibe merkezi olması için imar planımızı hazırlamış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanadı kırık Serçe’ye polis şefkati
YEREL HABERLER Kanadı kırık Serçe’ye polis şefkati
Çınar’dan 28 Şubat mesajı
YEREL HABERLER Çınar’dan 28 Şubat mesajı
Tüfenkci: “Darbe kalkışmasının olduğu ülkelerde Türkiye’nin duruşu örnek alınmaktadır"
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Darbe kalkışmasının olduğu ülkelerde ...
Malatya’da mutasyonlu virüs vaka sayıları 150’yi buldu
YEREL HABERLER Malatya’da mutasyonlu virüs vaka sayıları 150’yi ...
İnönü Üniversitesi'nde hedef ilk 10
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'nde hedef ilk 10
Söylemez, "28 Şubat, tarihimize geçmiş kara bir lekedir"
YEREL HABERLER Söylemez, "28 Şubat, tarihimize geçmiş kara bir ...
Güder’den 28 Şubat mesajı
YEREL HABERLER Güder’den 28 Şubat mesajı
Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü
Başkan Çınar: "Gastronomi alanında Yeşilyurt’un payı büyüktür"
YEREL HABERLER Başkan Çınar: "Gastronomi alanında Yeşilyurt’un payı ...
Malatya sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
YEREL HABERLER Malatya sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Yeşilyurt’ta yangın ve ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yangın ve ilk yardım eğitimi
Battalgazi Belediyesi vezneleri açık
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi vezneleri açık
Malatya stadından mazgal çalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya stadından mazgal çalan 2 kişi tutuklandı
Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü
Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlandı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüse ...
Alman oyuncu Wilma Elles, Malatya’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Alman oyuncu Wilma Elles, Malatya’ya hayran kaldı
İnönü’de, batarya geliştirme çalışmaları
YEREL HABERLER İnönü’de, batarya geliştirme çalışmaları
Covid-19’da yeni önlemler için gözler 1 Mart’ta çevrildi
YEREL HABERLER Covid-19’da yeni önlemler için gözler 1 Mart’ta ...
Dizinin çatışma sahnesini silahlı kavga sanıp, polise ihbarda bulundular (2)
YEREL HABERLER Dizinin çatışma sahnesini silahlı kavga sanıp, polise ...
Malatya’ya mutant virüs vakalarında artış
YEREL HABERLER Malatya’ya mutant virüs vakalarında artış
Malatya'da İstasyon Caddesi yenilendi
YEREL HABERLER Malatya'da İstasyon Caddesi yenilendi
Başkan Gürkan veterinerlerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan veterinerlerin sorunlarını dinledi
Soy kütüğü projesi ile sürü kalitesi artırılıyor
YEREL HABERLER Soy kütüğü projesi ile sürü kalitesi artırılıyor
Yeşilyurt'ta gençlik oyunları tamamlandı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta gençlik oyunları tamamlandı