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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar: “Daha yeşil, daha güzel bir Yeşilyurt için çalışıyoruz”

İHA

Çınar: “Daha yeşil, daha güzel bir Yeşilyurt için çalışıyoruz”

Tepeköy Mahallesinde hizmete sunulan Fidanlık Alanında incelemelerde bulunan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Daha yeşil, daha güzel, daha mutlu bir Yeşilyurt için 2021 yılında ilçe genelinde gerçeğe dönüştüreceğimiz yeşillendirme ve yeni park çalışmalarımızın planlamalarını tamamladık" dedi.
Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Tepeköy’deki Fidanlık Alanının teknik alt yapısını güçlü hale getirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Tabiat ve doğal zenginliklerine sahip Yeşilyurt’umuzun mevcut potansiyeline yeni yatırımlarla değer katmak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.
Tepeköy’deki Fidanlık alanında Malatya’nın iklim şartlarına uygun bitki türlerinin yanı sıra farklı çocuk oyun gruplarının muhafaza edildiğine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt'un tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçemizin dört bir tarafında yeşillendirme çalışmalarını büyük bir özveriyle yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün teknik alt yapısını her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. 2015 yılında Tepeköy’de kurduğumuz Fidanlık Alanımızda gerek yeşillendirme çalışmalarında kullandığımız mevsimlik çiçek türlerini gerekse de yeni hizmete açtığımız sosyal yaşam alanlarına yerleştirdiğimiz sosyal donatılar ve çocuk oyun gruplarını muhafaza ediyoruz. Yeşillendirme ve sosyal yaşam alanları hizmetlerinde yakaladığımız başarı çıtamızı 2021 yılında daha iyi bir seviyeye çıkarmak içinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra ülkemizin farklı yerlerindeki fidanlıklardan bölgemize uygun fidanları temin ederek, alanında deneyimli ekiplerimizin kontrolünde büyütüp yeşillendirme hizmetlerimizde kullanacağız” dedi.
Mutlu İnsanların Şehri olan Yeşilyurt’u daha fazla yeşille buluşturmak adına çok yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Çınar, “Yeşil alanları ve sosyal dokusu ile dikkat çekici bir atmosfere sahip ilçemizdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve yeşil alanları çoğaltmak için bugüne kadar toplamda 207 parkımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir çevre bırakmak için çaba sarf ediyoruz.2021 yılında ki yeşil alan ve park çalışmalarımızla ilgili planlamalarımızı tamamladık. Bu yıl Yeşilyurt’umuzun farklı noktalarında belirlemiş olduğumuz alanlara kent estetiğine değer katacak, bölgelerimizin yaşam seviyesini artıracak yeni parklarımızı hizmete sunacağız. Bölgemizin ekonomik ve sosyal hayatına büyük değerler katacak şekilde projelendirdiğimiz ve yapımı devam eden Beylerderesi Şehir Parkı ile 1.Millet Bahçesi ise yeni parklarımızın öncüleri arasında yer alacaktır. Beylerderesi Şehir Parkının üçüncü etabını Nisan Ayı sonu itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. Kentimizin ve bölgemizin en büyük parklarından bir tanesi Yeşilyurt’ta hizmete sunmak için planlı ve titiz çalışıyoruz.2021 yılındaki park ve bahçelerle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Fidanlık Alanımızda saksılanıp koruma altına alınan, bölgelerimizin güzelliklerine yeni güzellikler katacak olan ıhlamur, erguvan, dış budak, akçaağaçlarımızın dikimleriyle birlikte parklarımız, kavşaklarımız, refüjlerimiz ve oyun alanlarımız daha renkli, daha güzel ve daha hareketli bir görüntüye ulaşacaktır. Beylerderesi Şehir Parkımızın bulunduğu bölgede Mart Ayında yaklaşık 100 bin adet çam ağacımızı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Kıymetli hemşerilerimizle birlikte güzel bir organizasyonda bir araya gelip, Yeşilyurt’umuzun geleceğine daha fazla yeşil alan bırakmak içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Mevsimlik çiçeklerle güzel ilçemizi her geçen gün biraz daha fazla yeşillendireceğiz. Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren yeşillendirme çalışmalarımızın boyutunu 2021 yılında daha iyi bir seviyeye çıkartacağız. Daha yeşil, daha mutlu ve daha güzel bir Yeşilyurt için durmak asla yok, sürekli çalışıyoruz” diye konuştu.

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