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Malatya'da 400 litre kaçak içki ele geçirildi

İHA

Malatya'da 400 litre kaçak içki ele geçirildi

Malatya’da polise yapılan ihbar sonucu, 330 litre el yapımı şarap ile 70 litre boğma rakı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ne kaçak rakı üretildiği ihbar edildi. Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu şahsın ikametinde yapılan aramada, 330 litre el yapımı şarap ile 70 litre boğma rakı ele geçirildi.
Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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