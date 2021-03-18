Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Habibe Ödemiş, “Yerli ve Hızlı Corona Virüs Sonuç Kiti” haberiyle Televizyon Haberi kategorisinde 3’üncülük ödülünü aldı.
Bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yarışmasında, esas amacı iletişim alanında eğitim gören gençlerin yeteneklerini geliştirmek olan yarışmanın kazananları belli oldu.
“Yazılı”, “Görsel”, “İşitsel” ve “İnternet Yayıncılığı” olmak üzere 4 ana kategori ve bunların altında 14 alt kategoride düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’nda 17 üniversiteden 53 öğrencinin toplam 45 projesi ödüle değer görüldü.
İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinin 20192020 ders yılında yaptıkları çalışmalar ile yarışmaya katıldılar.
Görsel dalda Televizyon Haberi kategorisinde 3’üncülük ödülünü, “Yerli ve Hızlı Corona Virüs Sonuç Kiti” haberiyle Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Habibe Ödemiş aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.