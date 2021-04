Başkan Sadıkoğlu: “Kısa Çalışma Ödeneği devam etmeli”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Mevcut işsizliğin artış göstermemesi ve zorlukla ayakta duran işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için kısa çalışma ödeneği devam etmeli” dedi.

MTSO’nun 2021 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi. Korona virüs salgını sebebiyle dijital ortamda gerçekleşen toplantıya MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlık yaptı.

Toplantıda Mart ayında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, son günlerde artan korona virüs vaka sayılarına değindi.



“Tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uymalıyız”

Günlük vaka sayılarının yeni normalleşme dönemiyle birlikte hızla artmaya devam ettiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana yeni vaka sayısı ilk kez 37 bini aşmış oldu. Vaka ve ölüm sayılarındaki artışla büyük bir üzüntü ve geleceğe dönük derin bir endişe duyuyoruz. Günlük korona virüs vaka sayısı endişe verici şekilde 40 bine yaklaşırken, yeni vaka sayılarında Avrupa’da ilk sıralardayız. Her ne kadar hala ikinci dalganın zirve yaptığı Kasım 2020 rakamlarından uzak olsa da son dönemde yeniden yükselmeye başlayan günlük yeni vaka sayıları, tüm Avrupa’da üçüncü dalganın habercisi olarak yorumlanmakta. Maalesef bu durum normalleşmeye dair beklentilerin önünde engel oluşturmaktadır. Toplum olarak tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uymalıyız. Sanayideki üretim tesislerinde, işletmelerimizde özellikle, servisler, yemekhane ve giyinme odaları başta olmak üzere, tüm alanlarda tedbirlere azami derecede uyulması çalışanlarımız ve işletmelerimiz açısından ciddi öneme sahip” dedi.



Restoran ve kafe gibi işletmelerin saat 19.00 sorunu

Hizmet sektörünün yaşadığı sorunlara değinen Başkan Sadıkoğlu, “Lokanta, restoran, pastane, kafe gibi işletmeler saat 19.00’dan sonra müşteri kabul edemiyor. Bu durumun sektörü olumsuz etkilediğini biliyoruz. Sektördeki birçok işletmenin doğası gereği ağırlıklı olarak akşam saat 19.00’dan sonra müşterilerini ağırlıyor. Yeni tedbirlerle bu firmalarımız, ramazan ayı boyunca hizmetlerini sadece paket servisle gerçekleştirebilecek. Kapasite sınırı dolayısı ile ciroları üçte bir oranında düşen işletmelerimiz için belirlenen sınırlamanın yeniden gözden geçirilmesini için girişimlerde bulunacağız. Üyelerimizden gelen talep öneri ve bilgileri rapor haline getirdik. Çatı kuruluşumuz TOBB’un kurduğu kesintisiz iletişim köprüsü ile ilgili bakanlıklara ileterek çözüm üretmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.



“KÇÖ, işverenimiz ve çalışanları için can simidi niteliği taşıyor”

Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin firmaların toparlanması açısından elzem olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Ülkemizde özellikle son 1 ayda vaka sayılarında yaşanan büyük artış toplum sağlığı açısından büyük endişe yaşamamıza neden oluyor. Elbette vaka sayılarındaki artışlara paralel olarak kısıtlamaların olumsuz ekonomik yansıması da bir diğer endişe kaynağımız. Bildiğiniz üzere kent ekonomilerinin en önemli ayağını hizmet sektörü oluşturuyor. Getirilen kısıtlamalar ise yine en çok hizmet sektörünü etkilemekte. Salgın sürecinde devletimiz tarafından sağlanan kısa çalışma ödeneği, pandemi koşullarının oluşturduğu olumsuz tabloda işverenimiz ve çalışanları için bir can simidi niteliği taşıyor. Son uzatılma kararının ardından 1 Nisan itibariyle son bulacak destek süresinin yeniden değerlendirilerek devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının, mevcut işsizliğin artış göstermemesi, zorlukla ayakta duran işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi adına sürmesini beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Aksi halde hem işveren hem de çalışanlar adına taşınması güç bir bilanço ortaya çıkacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili talep yazımızı TOBB nezdinde ilgili bakanlığa gönderdik” ifadelerini kullandı.



“Önümüzdeki dönemde üretimde ciddi aksamalar olacağını düşünüyoruz”

Sanayicilerin yaşadığı ham madde sorununun ciddi boyutlara ulaştığının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Hammadde üretimi için ülkemizde büyük yatırımlara destek verilmeli” ifadelerini kullandı.. Sadıkoğlu, “Ekonomik anlamda refaha ermenin yolu üretimden geçiyor. Sanayiler ülke ekonomisinin en değerli teminatı ve omurgasıdır. Ancak, sanayicilerimiz ham madde sıkıntısı içerisinde. Son bir yıldır küresel pandeminin etkisiyle tüm dünyada yaşanan üretim düşüşleri ve lojistik aksamalara bir de artan döviz kuru eklenince, hammadde ve ara malı tedariki konusunda sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bu sıkıntılar, imalat sanayini tehdit edecek boyuta ulaştı. Önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki dönemde üretimde ciddi aksamalar olacağını düşünüyoruz. Baktığımız zaman; hammaddede son 6 ayda dolar bazında yüzde 100’den fazla astronomik fiyat artışları yaşandı. Sanayicimiz iç piyasada ara mal bulamıyor. Kurdaki artışla birlikte hammadde üreticilerinin bir bölümü iç piyasaya ürün vermek yerine ihraç ediyor. Buna mutlaka dur denilmesi gerekiyor. Aksi halde makine ve otomotiv sanayinde, mobilyada, cam, plastik, kimya ve inşaat gibi çok çeşitli sektörlerde giderek artan hammadde sıkıntısı yaz aylarında üretimde ciddi aksamalara yol açacak. Hammadde ithalatındaki ilave vergiler, gözetim ve referans fiyat gibi ekstra yüklerin gevşetilmesi çok önemli. Elindeki parayla dün 100 kilo hammadde alabilen firmanın parası şimdi 50 kiloya yetmiyor. Özellikle plastik sektöründe yaşanan ham madde sorunu ciddi bir şekilde ele alınmalı. Bugün, çarşı pazardan aldığımız her şey plastik hammaddesi ile ilişkili. Plastik hammaddesindeki artış, sayısız ürünün ambalaj maliyetini arttırıyor. Örneğin makarna maliyetinin yüzde 16’sı ambalaj maliyeti. Bu sebeple; öncelikli yapılması gereken hammadde üretimi için ülkemizde büyük yatırımlara destek verilmesi. Hammadde üretimine ağırlık verecek bu tür yatırımların, üreticilerin maliyetlerini de uzun vadede indireceğini ve ihracat hızını artıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

